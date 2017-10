La FIS n'est pas fermée à l'idée que Vonn se mesure aux hommes

L'Américaine souhaite se mesurer aux hommes au cours d'une étape du circuit masculin. Elle souhaite le faire à Lake Louise, au Canada.

La Fédération américaine de ski (USSA) propose qu'elle participe à la descente masculine du début de la saison 2018

La FIS a répondu prudemment à l'USSA, expliquant que son comité exécutif étudiera la demande à sa prochaine réunion en mai.

« Une décision sera prise une fois la saison actuelle terminée », a précisé un porte-parole de la FIS à l'Agence France-Presse (AFP).

L'USSA est contente de ce « premier pas », et dit que cet évènement exceptionnel sera une belle promotion pour le sport.

« Il reste de nombreux points à préciser avec la FIS. La discussion est encourageante. Il y a maintenant une proposition formelle devant la FIS, que nous allons pouvoir étudier en détail pendant la saison », a expliqué la fédération américaine.

Vonn, qui aura 33 ans en octobre, avait déjà fait une demande en 2012, qui avait été refusée par la fédération internationale à l'époque. « Chacun reste dans sa famille », avait dit en substance la FIS.

Vonn est championne olympique de la descente en 2010 et double championne du monde en 2009 (descente et super-G). Elle a remporté à la fin janvier sa 77e victoire en Coupe du monde.

Après avoir mené le classement général de la Coupe du monde (de 2008 à 2010 et en 2012), elle est à neuf victoires du record absolu du Suédois Ingemar Stenmark, roi du slalom et du géant dans les années 70 et 80.

Mais Vonn sait que le temps ne joue pas en sa faveur. Elle n'a pas été épargnée par les blessures, et sa dernière fracture du bras, sérieuse, en novembre 2016, l'a fragilisée.