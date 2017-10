Shelby Newkirk améliore un record du monde

La recrue de l’équipe nationale a battu le record détenu par l’Allemande Kirsten Bruhn en réalisant un temps de 1 min 21 s 43/100.

« Avant la course, je savais que j’étais près et je connaissais mes objectifs, » a dit Newkirk qui s’entraine au Saskatoon Laser Swim Club sous la tutelle d’Eric Kramer.

« J’y suis allée complètement concentrée, j’ai enfoncé mes pieds sur le mur afin d’avoir un bon rythme et j’ai vraiment essayé de pousser pendant les 50 premiers mètres. Après le virage, j’ai regardé le tableau et j’ai vu que j’étais sous mon objectif, alors j’ai donné tout ce que j’avais. Lorsque j’ai touché le mur, je n’étais pas certaine si je l’avais eu ou pas, j’ai attendu d’être sur le côté pour voir et j’étais super contente. »

Deux autres records ont été améliorés aujourd’hui. Tammy Cunnington et Justine Morrier ont abaissé leur propre record canadien au 50 m libre et 100 m brasse respectivement.

Cunnington, originaire de Red Deer en Alberta, a réalisé un temps de 51,95, battant son ancienne marque de 51,97 établie en 2016.

Morrier de Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec, a, quant à elle, battu son record canadien au 100 m brasse SB14 par près d’une seconde en 1:24,23.

« Lors de mon dernier 50, je me suis dit il faut que je continue, même si j’avais mal. J’ai aussi pensé à ma technique tout au long de ma course et je me suis concentrée là-dessus et c’est ce qui m’a permis d’avoir le record. »

Au 100 m dos chez les hommes, Nicolas-Guy Turbide a nagé au côté de ses coéquipiers Benoit Huot et Alec Elliot. Turbide a touché le mur à 59,94 alors que Huot et Elliot ont touché à 1:01,06 et 1 : 02,26.

« L’objectif aujourd’hui était d’avoir du plaisir avec Alec et Ben à mes côtés, » a dit Turbide. « Nous avons totalement changé de direction en passant des mondiaux à ceci, et nous essayons de l’apprécier le plus possible et je pense que c’est ce que j’ai fait aujourd’hui, c’était super. »

Turbide et Huot sont tous les deux médaillés des Jeux paralympiques de Rio 2016.

Aurélie Rivard a touché le mur à 28,03 au 50 m libre. Elle avait remporté la médaille d’or aux Jeux paralympiques de Rio 2016.

« C’était correct. Ce n’est pas une mauvaise course au niveau technique, mais je n’avais pas de momentum, » dit-elle. « J’aurais seulement souhaité aller un peu plus vite. »

James Leroux , était tout près de son meilleur temps au 100 m brasse. Le nageur du centre de haute performance – Québec a arrêté le chrono à 1:09,69, à 0,23 seconde de son meilleur temps à vie.

L’Open du Canada de paranatation termine mercredi au centre sportif panaméricain de Toronto.