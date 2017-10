Un rabais pour saluer la première victoire de Gilles Villeneuve

Le Grand Prix du Canada 2018 marquera donc les 40 ans de la présence de la F1 à Montréal et le premier triomphe de Gilles Villeneuve. À la ligne de départ-arrivée du circuit qui porte son nom, le message « Salut Gilles » a d’ailleurs déjà cédé sa place à « Salut Gilles, 40 ans ».

« Au cours de l’année, on va organiser plusieurs activités pour célébrer les 40 ans de sa victoire, avance Dumontier sans révéler d’autres détails. On fera appel à plusieurs acteurs présents en 1978 et, bien sûr, nous ferons une grande place à la famille Villeneuve. »

Le 8 octobre, le Grand Prix du Canada soulignera la victoire de Gilles Villeneuve en offrant les billets d’admission générale pour la course du dimanche 10 juin 2018 au prix de 19,78 $. Au-delà du clin d’œil à l’année, l’offre constitue un rabais de 80 % sur le prix courant de 99 $.

« Nous n’avons jamais atteint la pleine capacité sur l’île Notre-Dame et l'on espère que cette campagne de promotion nous permettra de nous approcher du record, explique Dumontier. On pourrait accueillir jusqu’à 40 000 spectateurs en admission générale. »

Les amateurs auront 24 h seulement pour acheter jusqu’à 10 billets maximum.

« Pour les amateurs de formule 1 au Canada, le 8 octobre 1978 est sans doute la date la plus importante de l’histoire de notre sport au pays, ajoute Dumontier. Montréal est le circuit non européen le plus souvent visité par la formule 1. »

Seuls les circuits de Monaco, Monza, Spa, Silverstone et le Nürburgring ont accueilli plus souvent la F1 que Montréal.

La F1 restera au centre-ville

Dans le cadre des 50 ans de présence de la formule 1 au Canada, le promoteur avait inauguré la place du 50e au centre-ville de Montréal au square Dorchester.

Dumontier entend bonifier la présence de l’événement hors de l’île Notre-Dame.

« On sera encore présents au square Dorchester et on va ajouter une touche montréalaise », précise-t-il.

Le Grand Prix du Canada aura lieu du 8 au 10 juin.