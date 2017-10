Blade Runner pour les nuls

L’histoire

Le premier Blade Runner était librement inspiré du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques?, de Philip K. Dick.

À Los Angeles en 2019, Rick Deckard (Harrison Ford), un policier traqueur de robots à l’apparence humaine (les réplicants), doit « neutraliser » quatre d’entre eux après leur évasion d’une base spatiale.

Ces réplicants veulent retrouver leur créateur. Lors de sa traque, Rick Deckard rencontre Rachel (Sean Young), une réplicante dotée d’émotions humaines.

Regardez la bande-annonce (en anglais)

La distribution de Blade Runner

Harrison Ford – Rick Deckard

Rutger Hauer – Roy Batty

Sean Young – Rachael

Edward James Olmos – Gaff

M. Emmet Walsh – Bryant

Daryl Hannah – Pris

William Sanderson – J.F. Sebastian

Brion James – Leon Kowalski

Joe Turkel – Dr. Eldon Tyrell

Un échec

Lors de sa sortie en 1982, Blade Runner a été un échec commercial, totalisant des recettes de 27,6 millions de dollars aux États-Unis (ajustées depuis à 32,9 millions). À titre de comparaison, la même année, E.T. l’extraterrestre engrangeait 359,2 millions. Comble de malchance, Blade Runner est sorti en salle aux États-Unis le 25 juin 1982, soit deux semaines exactement après le film de Steven Spielberg.

Le film de Ridley Scott a quand même récolté deux nominations aux Oscars, pour la direction artistique et les effets visuels.

Harrison Ford et Edward James Olmos dans le film « Blade Runner » Photo : Facebook/Blade Runner 2049

Cinq versions du film existent. Harrison Ford et Denis Villeneuve préfèrent la version de 2007, The Final Cut. Il s'agit de la dernière version plus longue remontée par Ridley Scott qui a ajouté quelques scènes coupées au montage.

Quelques anecdotes

Le tournage a eu lieu aux studios de la Warner à Burbank, en Californie; 50 jours sous une pluie artificielle. « C’était dur », se rappelle Harrison Ford.

Emmet Walsh, qui interprète le capitaine Harry Bryant, raconte que lorsque les acteurs et l’équipe de production du film l’ont vu en primeur, personne n’a réagi et n’a compris grand-chose à Blade Runner, sauf Ridley Scott.

Où et quand voir Blade Runner?

Si vous avez manqué la version en français diffusée sur les ondes de Télé-Québec samedi dernier, il y a plusieurs manières de voir ou de revoir le film, mais pas gratuitement, sauf en le louant à la Grande Bibliothèque ou dans les bibliothèques municipales. Cependant, il faut être patient et réserver le DVD quelques semaines d'avance.

Autre solution, la location en DVD dans les quelques clubs vidéo qui n'ont pas encore fermés.

Harrison Ford dans une scène de « Blade Runner » Photo : Facebook/Blade Runner 2049

En ligne, la version de 2007 The Final Cut est en location (4,99 $) ou en vente (9,99 $) sur iTunes, et sur Google play, en anglais, en location à 3,99 $ et en vente à 17,99 $. Pour les abonnés du câble Vidéotron, on peut louer la version de 1982 en français sur Illico au coût de 3,99 $. Il sera offert aux abonnés du Club illico dès le 5 octobre.

CraveTV offre aussi la version de 1982 en anglais à ses abonnés. Il est possible de s'abonner pour 7,99 $ et de profiter du premier mois gratuit. On peut aussi le louer.

Les cinémas du Parc à Montréal et Le Clap à Québec diffusent Blade Runner (version 1982) mercredi 4 octobre. La séance de 21 h au Cinéma du Parc affiche complet. Au moment de publier, il reste des places pour celle de 23 h 15, qui venait d'être ajoutée. Il restait aussi quelques place pour l'unique séance à Québec.

Finalement, on peut toujours l'acheter, mais à un coût plus élevé.