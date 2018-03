À mon école, je joue un rôle dans de nombreux comités, dont celui de présidente du journal étudiant et créatrice du site web de ce dernier. Dans mes temps libres, je m'occupe à m'enrichir avec des films, de la musique et des livres, enroulée dans mes couvertures comme un burrito en compagnie de mon chat. Après avoir passé l'été à travailler dans la galerie d'art Acanthus, je suis plus que prête à entamer une nouvelle aventure au sein de Jeunes Reporters Acadie!

Mes reportages

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Un événement près de chez moi : Le reportage de Christine Albert

Octobre : Un événement près de chez moi

À Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas beaucoup d'agitation en ville de septembre à octobre. Cela s'explique par la saison de la récolte de patates. Suivez-moi dans les champs! Vous découvrirez l'agriculture de chez nous!

COMMENTAIRES DU JURY Respect de la forme, du sujet et du temps : (Vlog, un événement près de chez moi et entre 2 et 4 minutes.)

Belle utilisation de la caméra OSMO qui donne des images très stables. Bonne utilisation des sous-titres pour compenser le vent dans le son. Permets de suivre facilement l’histoire. Bonne scénarisation. Intervenante intéressante.



À améliorer : Attention au cadrage et aux angles de la caméra par rapport au soleil/ombre. Donc, il faut placer la caméra entre le soleil et l’invité.

Ajouter plus d’information pertinente à la région et la culture de la pomme de terre.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" L'habillement à l'adolescence : Le reportage de Christine Albert

Novembre : l'habillement à l'adolescence

La façon dont nous nous vêtissons peut en dire long sur notre personnalité et la manière dont nous voulons être perçus. Chez les adolescents, le style vestimentaire devient alors important, car on ne se fait plus habiller par papa et maman. On bâtit notre identité!

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" L'impact des réseaux sociaux à l'adolescence : Le reportage de Christine Albert

Décembre : l'impact des réseaux sociaux à l'adolescence

Les médias sociaux jouent un rôle primordial dans la vie sociale des jeunes de nos jours. Toutefois, elle entraîne des risques. Voilà pourquoi il faut bien s'informer et vivre dans la réalité.

COMMENTAIRES DU JURY Musique appropriée à l’histoire. Bel effort pour faire l’introduction. À améliorer : Phrases souvent trop longues, difficiles à comprendre, car l’image l’emporte toujours sur le texte lorsque vient la compréhension. On améliore grandement la compréhension de l’histoire avec des phrases simples, courtes et complètes.

Attention aux niveaux sonores

Janvier : L'intergénération - rencontre avec l'âge d'or

Ce mois-ci je vous apporte a lire au sujet d'un restaurant qui a été dans ma famille depuis le tout début. Avec 3 générations qui y mettent la main à la pâte, des traditions s'y installent et une familiarité chaleureuse se dégage des cuisines, au plaisir de tous.

La restauration: une affaire de famille chez nous!

COMMENTAIRES DU JURY Elle aurait pu nous montrer plusieurs mets différents. Bonne fin à l’histoire. Histoire relativement bien construite. Plus de recherche. Quelques erreurs de français.

Photos : Une belle photo de groupe, bien cadré. Deux photos répétitives sans actions.

Février : Le mois des noirs... le racisme

Une conversation avec un membre de la communauté autochtone du Madawaska nous éclaire sur l'inclusion de la région et certaines de leurs croyances.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Le mois des noirs... le racisme : Le reportage de Christine Albert