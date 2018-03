Je suis vraiment passionné de sports ainsi que les communications. J’aime être au cœur de l’action. C’est pourquoi je suis beaucoup engagé au sein de mon école et dans ma communauté. J’aimerais poursuivre mes études post secondaire en information-communication et travailler à Radio-Canada. Et qui sait, peut-être même un jour prendre la relève de Janique Leblanc au Téléjournal Acadie.

Mes reportages

Un événement près de chez moi : Le reportage de Samuel Nadeau

Octobre : Un événement près de chez moi

Depuis 1991, le Festival Harvest Jazz & Blues de Fredericton fait la joie des amateurs de musique. Je vous emmène vivre l’événement.

COMMENTAIRES DU JURY Respect de la forme, du sujet et du temps : (Vlog, un événement près de chez moi et entre 2 et 4 minutes.)

Bonne 2e mises situation de Samuel au Carré des officiers, avec de l’information pertinente à l’événement

Belle énergie dans la livraison.

À améliorer : Pas de nom pour les intervenants. Il faut toujours identifier les gens qui parlent

Comme pour les autres candidats, attention à la qualité sonore.

La présentation de l’événement « Harvest Jazz & Blues Festival » aurait dû se faire dans l’événement et non pas devant la porte de garage d’une résidence qui n’a aucun rapport avec le sujet… On aurait aimé voir plus d’ambiance et entendre plus de musique. C’est toujours une question d’équilibre dans une histoire.

L’articulation est molle. Samuel doit articuler davantage.

L'habillement à l'adolescence : Le reportage de Samuel Nadeau

Novembre : l'habillement à l'adolescence

Ce mois-ci, je vous emporte dans l’univers d’une adolescente. Elle pense que le code vestimentaire devrait avoir des changements.

L'impact des réseaux sociaux à l'adolescence : Le reportage de Samuel Nadeau

Décembre : l'impact des réseaux sociaux à l'adolescence

Les réseaux sociaux ont un impact sur les adolescents, mais à quel prix. Dans ce reportage, je vous emmène dans la réalité des adolescents.

À améliorer : La lecture du texte est trop chantée et linéaire, pas assez parlée. Bien articulé.

Samuel reste au-dessus du sujet : Ex : lorsque son invité parle de quelques choses, il faudrait appuyer ce dont elle parle pour bien comprendre.

Attention aux niveaux de sons.

Janvier : L'intergénération - rencontre avec l'âge d'or

Depuis 1990, Ghislain Nadeau façonne son arbre généalogique. Son arbre contient actuellement plus de 4300 membres de sa famille provenant de l'Europe, du Canada et des États-Unis.

Un arbre riche en connaissance

COMMENTAIRES DU JURY Samuel nous fait découvrir la passion de son personnage. On le voit en action. On découvre qu’il n’est pas le seul qui partage cette passion. Belle histoire. Ça donne le goût de creuser dans son passé. Bon titre, avec des intertitres. Du style dans l’écriture.

Photos : Belles photos originales

Février : Le mois des noirs... le racisme

Même si Fredericton est reconnu pour son multiculturalisme, il existe toujours du racisme. Durant ce mois de l'histoire des noirs, Mathys nous raconte son histoire.

Le mois des noirs... le racisme : Le reportage de Samuel Nadeau