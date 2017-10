1100 kilomètres de route pour voir Tom Petty

Il était environ deux heures du matin le 25 août 2010 quand je me suis dit que j’aurais finalement dû m’acheter un billet pour le concert de Tom Petty and the Heartbreakers prévu à Toronto quelques heures plus tard.

Petty, décédé officiellement lundi soir (heure locale de la Californie) des suites d’une crise cardiaque, venait rarement à Montréal depuis des décennies. Il a donné un formidable spectacle au Centre Bell le 28 août 2014, mais il s’agissait alors de son premier passage dans la métropole depuis les années 1980.

Quand la tournée de l’album Mojo a été annoncée au début de 2010, une fois encore, Montréal n’était pas sur l’itinéraire des Heartbreakers. Il y a des groupes pour qui la masse critique d’amateurs dans une ville n’assure pas une salle comble pour un promoteur.

Stan Lynch, Mike Campbell, Ron Blair, Tom Petty et Benmont Tench du groupe Tom Petty and the Heartbreakers Photo : Facebook/Tom Petty and the Heartbreakers

C’était le cas pour Tom Petty dans la métropole québécoise. Nous n’étions que 8200 personnes à l’applaudir en 2014, mais aux États-Unis et à Toronto, c’était une autre histoire. Petty et ses collègues attiraient des foules de 15 000 à 20 000 spectateurs dans les arénas. Des foules à la hauteur de l’exceptionnel auteur-compositeur qu’il était.

J’avais songé à me procurer un billet pour le spectacle de 2010 à Toronto d’entrée de jeu, mais un horaire contraignant m’empêchait de m’engager des mois à l’avance à m’y rendre. Et je m’en voulais cette nuit-là d’avoir pris une telle décision.

Bref, comme ça… Pour voir… Pour avoir la conscience tranquille… J’ai jeté un coup d’œil sur le site de Ticketmaster au beau milieu de la nuit. Mon cri a bien failli réveiller les voisins. Quoi? Un billet disponible? Dans les gradins de droite, à 30 pieds de la scène? C’était bien le seul, en effet, mais peu importe. Je n’ai jamais hésité une seconde à cliquer sur « achat ».

Cinq – trop courtes – heures de sommeil, un déjeuner et deux cafés plus tard, j’étais en route vers Toronto sans même avoir réservé une chambre là-bas. Je m’y suis pointé en fin d’après-midi. Stationnement? Pas trop loin de l’aréna, ça va. Billet? Il était à la billetterie, comme prévu. Mon seul problème, c’était mon mal de dos qui ne cessait de croître depuis que j’étais descendu de l’auto. Je n’allais pas me farcir une énième entorse lombaire à ce moment, quand même?

Surtout qu’il n’était pas question de se reposer à l’hôtel et de manquer la première partie, car il s’agissait de Crosby, Stills & Nash. Oui, oui, ce trio de légendes... Ça donne une meilleure idée de la stature de Tom Petty en Amérique du Nord quand un groupe comme CS&N accepte de se présenter sur scène avant lui.

Stephen Stills, Graham Nash et David Crosby Photo : Getty Images/Larry Busacca

Après une magnifique prestation de 90 minutes de David Crosby, Stephen Stills et Graham Nash qui comprenait leurs immortelles, des chansons de Buffalo Springfield et de Joni Mitchell, Petty et ses collègues ont démontré durant deux heures à quel point leurs nouvelles compositions et leurs monuments pouvaient se partager la scène avec aisance.

Entendre les excellentes nouvelles chansons Jefferson Jericho Blues, Running Man’s Bible et I Should Have Known intercalées entre Breakdown, Runnin’ Down a Dream et autres Mary Jane’s Last Dance, c’était comprendre que le passé et le présent faisaient front commun.

Les gens de ma génération pouvaient fermer les yeux et se rappeler où ils étaient quand ils ont entendu Refugee, Free Fallin’ et Learning To Fly pour la première fois, mais nous avions tous les yeux grands ouverts pour voir et entendre les Heartbreakers de 2010 qui étaient en feu.

Il faut noter que Petty n’avait que 59 ans à ce moment et que Mike Campbell est l’un des guitaristes les plus sous-estimés de l’histoire du rock. La cohésion du groupe et la qualité des instrumentistes étaient à la hauteur d’un répertoire qui a survécu – et qui survivra – aux courants musicaux.

C’était tellement bon… Nous étions, collectivement, transportés par les chansons romancées de Petty au point que j’en avais oublié mon mal de dos qui m’empêchait de m’assoir en début de soirée.

Chaque fois qu’un grand de la musique nous quitte, ça ne rate pas. Il y a immédiatement des tas de chansons et d’images qui nous reviennent en mémoire.

Cette fois, ce sont American Girl, Into the Great Wide Open, I Won’t Back Down, You Wreck Me et le souvenir de cet inoubliable programme double qui se bousculent dans ma tête depuis hier après-midi. D’autant plus inoubliable que l'escapade n’était pas prévue cette journée-là.

Mais, en définitive, avaler plus de 1100 kilomètres d’asphalte pour assister à un tel concert, ce n’est qu’un tout petit effort à faire pour le souvenir impérissable que ça vous laisse.