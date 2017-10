Minée par les blessures, Kaya Turski prend sa retraite

« Plusieurs éléments ont fait en sorte que j'en sois arrivée à cette conclusion, a indiqué la Montréalaise à La Presse canadienne.

« Ce n'est pas la première fois que j'ai des problèmes de santé : j'ai subi quatre interventions chirurgicales majeures au genou, une opération au pancréas, on m'a posé des plaques de fer dans les bras, les doigts... J'ai toujours persévéré. Mais je suis aux prises avec des maux de tête quotidiens depuis quelques années. Ils varient en intensité, mais j'ai mal à la tête tous les jours. »

« C'est probablement dû à tous les impacts subis par mon cou au cours des années. Mon système nerveux est complètement détraqué. [...] Les genoux, les épaules, on peut revenir de ça. Mais ma tête, mon cerveau, c'est plutôt important à mes yeux. Pendant que j'en ai encore le choix, j'ai décidé que ça ne valait plus la peine de continuer. »

Turski, qui aura 30 ans en mai, affirme avoir mijoté cette décision pendant plusieurs années.

« Ça fait cinq ans que je suis aux prises avec ces maux de tête. Depuis 18 mois, c'est de plus en plus difficile de composer avec la douleur. Avoir mal à la tête tous les jours est suffisant pour vous rendre fou. Ce n'est pas de cette façon que je veux vivre ma vie. »

Même en arrêtant maintenant, rien ne garantit que sa situation s'améliorera.

« Rien n'est garanti dans la vie, dit-elle avec philosophie. Mais je suis persuadée que si je n'arrête pas, ça ne partira pas. J'ai le sentiment que de poursuivre ma carrière ne pourrait que nuire à ma santé. »

Le prix de la gloire

Kaya Turski est passée bien près de ne jamais connaître sa glorieuse carrière au cours de laquelle elle a remporté sept fois les X-Games, dont six fois d'affilée, en plus de remporter le titre mondial, en Norvège, en 2013.

À sa première année comme professionnelle, en 2006, elle a subi un grave accident au big air de San Francisco, qui a non seulement failli mettre fin à sa carrière, mais qui a failli la tuer.

« C'était une compétition sur échafauds, au Candlestick Park. On peut dire que ce n'était pas très bien foutu, explique-t-elle. La neige avait tellement fondu en journée que sur un atterrissage, je me suis retrouvée déportée à l'extérieur de la zone. J'ai alors culbuté dans les escaliers, avant d'en prendre un de plein fouet. Mon pancréas est allé toucher ma colonne vertébrale et a été fendu en deux sur le coup. C'est dire à quel point le choc a été violent. »

« Il y avait une hémorragie interne et j'ai passé plusieurs semaines aux soins intensifs. Il y a eu plusieurs complications. Ç'a été très difficile et j'ai dû rater une année complète. Deux semaines après être revenue à la compétition, je me suis éclatée le genou. Ç'a pris neuf mois avant que je ne revienne à la compétition cette fois. »

En 10 ans chez les professionnels, Turski estime avoir raté cinq années en raison de blessures. C'est d'ailleurs une autre reconstruction du genou qui l'a empêchée d'être à son mieux à Sotchi, où elle a dû se contenter de la 19e place. Sa résilience est l'une des choses qui la rendent le plus fière.

« Quand vous regardez ma fiche, vous ne voyez pas tout ce que j'ai dû surmonter pour grimper sur tous ces podiums. »

« Je suis très fière d'avoir contribué de façon significative, je crois, au slopestyle féminin. Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui pratiquaient ce sport quand j'ai commencé. Mon but a toujours été de fixer la barre haute : pour moi, mais pour le reste du plateau également. »

Maintenant résidente de Vancouver, Turski se consacrera à compléter ses études en psychologie, à l'Université de la Colombie-Britannique. Elle souhaite se spécialiser en psychologie sportive.

« J'ai travaillé avec un psychologue sportif au cours des six ou sept dernières années. Un gars brillant, de Los Angeles, qui s'appelle Mike Gervais. Il est l'une des rares personnes de qui je puisse dire qu'elle a changé ma vie. »

« J'ai toujours cru en l'aspect mental du sport. J'ai pu constater, sur moi et sur mes compétiteurs, à quel point votre esprit peut à la fois travailler pour vous et contre vous. Ça me fascine. »