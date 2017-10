Le visionnement en ligne en forte hausse au Québec, selon le CEFRIO

L'enquête publiée mardi précise que 53 % des foyers québécois connectés à l'internet sont désormais abonnés à de tels services payants, comparativement à 40 % en 2016. Les foyers avec enfants et ceux ayant un revenu supérieur sont plus nombreux à souscrire à de tels abonnements.

Le CEFRIO ajoute qu'au Québec, la plateforme la plus populaire est Netflix, puisque 33 % des foyers québécois branchés y sont abonnés; Club Illico et Extra Tou.tv suivent, à 19 et 4 %, respectivement.

Malgré la popularité grandissante de tels services, 84 % des foyers québécois souscrivent encore à un service de télévision, que ce soit par câble, fibre ou satellite. Seulement 15 % d'entre eux prévoient annuler leur abonnement au cours des 12 prochains mois, alors que 12 % modifieront leur abonnement en réduisant le nombre de chaînes.

Par ailleurs, le CEFRIO constate que 9 foyers québécois sur 10 sont connectés à Internet, ce qui représente une progression de 18 % depuis 2007. De ce nombre, 91 % sont dotés du réseau wi-fi et 66 % ont une connexion avec un forfait illimité.

L'enquête révèle aussi que 6 détenteurs de téléphone intelligent sur 10 utilisent régulièrement des réseaux wi-fi lorsqu'ils sont à l'extérieur de leur domicile. Les deux tiers des détenteurs de téléphone intelligent disent désormais utiliser leur appareil plusieurs fois par jour pour naviguer sur Internet, une croissance de 13 % par rapport à l'année dernière.