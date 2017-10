Raonic réussit son retour contre Troicki à Tokyo

Raonic a battu la 55e raquette mondiale après 1 h et 12 min de jeu. Il a brisé son adversaire à deux reprises et a su protéger sa seule balle de bris offerte.

La troisième tête de série n'avait plus joué depuis son élimination au deuxième tour de la Coupe Rogers, à Montréal, en raison d'une intervention chirurgicale au poignet gauche.

Raonic s'est retiré de cinq tournois depuis le début de l'année à cause de blessures. Il a entrepris la saison 2017 au 3e rang mondial, mais depuis, il a glissé au 12e rang.

L'athlète ontarien affrontera Yuichi Sugita au deuxième tour.

Johnson montre la porte à Thiem

À peine arrivé au Japon, l'Autrichien Dominic Thiem, 7e joueur mondial et tête de série no 2 du tournoi, doit déjà plier bagage. Il a perdu au premier tour en trois manches de 4-6, 7-6 (7/5), 6-4 face à l'Américain Steve Johnson.

L'Américain a brisé le service de l'Autrichien à deux reprises, mais a pu profiter de 13 balles de bris.

Au prochain tour, Johnson sera opposé au vainqueur du match entre le Russe Daniil Medvedev (64e) et l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov (44e).

Nestor avance, Shamasdin éliminé

En double, le Canadien Daniel Nestor et l'Anglais Dominic Inglot ont passé en quarts de finale après avoir battu l'Américain Ryan Harrison et l'Australien Michael Venus en deux manches de 6-4 et 7-6 (7/1). Ils affronteront justement Thiem et l'Argentin Diego Schwartzman en quarts.

L'autre représentant de l'unifolié Adil Shamasdin et son partenaire le Philippin Treat Huey se sont toutefois inclinés 6-2, 6-7 (5/7), 10-7 face au duo japonais composé de Ben Mclachlan et Yasutaka Uchiyama.

