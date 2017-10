Blessé, le légendaire Uchimura perdra sa couronne aux mondiaux

Uchimura s'est blessé à la cheville gauche en atterrissant à la table de saut. Il s'agissait de la deuxième des six épreuves que les membres du troisième groupe de qualifications de la journée devaient traverser.

Le Japonais Kōhei Uchimura, 6 fois champion au concours multiple, s'est blessé à l'atterrissage à la table de saut. #MTL2017GYM pic.twitter.com/Pz6eXwzQHs — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) October 2, 2017

Le Japonais a bien tenté de continuer, mais après une performance respectable aux barres parallèles qu'il a complétées par une sortie sur une seule jambe, il a jeté l'éponge.

Uchimura laissait ainsi le champ libre au couronnement d'un nouveau monarque de la spécialité sur laquelle il a régné sans partage depuis 2009.

Il en a été le roi lors des six derniers mondiaux et a récolté l'or aux Jeux de Londres et de Rio.

C'est le Cubain Manrique Larduet qui est le meneur provisoire de ce concours multiple. Il reste encore un dernier groupe qui défilera mardi matin. La finale aura lieu jeudi et regroupera les 24 premiers qualifiés.

Un seul Canadien pourrait y prendre part. Le Britanno-Colombien de 22 ans Zachary Clay occupe actuellement le 16e rang.

Les autres représentants du pays ont tous terminé au-delà du 24e rang et sont donc éliminés.

Clay, René Cournoyer, Scott Morgan, Jackson Payne, Kevin Lytwyn et Thierry Pellerin, ne se sont pas qualifiés pour les finales individuelles par engin, puisqu'aucun d'eux n'est dans le top 8 provisoire, le seuil minimal, des six classements concernés.

Une première réussie pour Pellerin

« C’est la meilleure compétition que je n’ai jamais faite au niveau de l'ambiance et du plaisir. Je suis vraiment heureux! »

À ses premiers mondiaux, Thierry Pellerin a pris part à la compétition aux arçons où il a eu la meilleure note canadienne avec 13,658 points. « Je suis assez satisfait, car généralement dans les grands événements, j’ai tendance à être plus tendu et faire des routines un peu plus raides, avec plus de déductions. Cette fois-ci, c’était plus fluide. Malgré quelques petites erreurs, je suis vraiment content. »

Le Lévisien a su bien gérer sa nervosité d'affronter les meilleurs de sa discipline. « Quand tu es sur le banc, tu entends qu’il y a beaucoup de monde qui te regarde et qu’il y a beaucoup de gens qui sont derrière toi, alors c’est sûr qu’il y a un stress. Mais une fois que tu montes et que tu salues, le stress se transforme en énergie. La pression diminue et tu sais qu’ils sont là pour toi. Ça m’a vraiment aidé. »

Commentaires de Thierry Pellerin

Pellerin l’a remarqué, des Championnats du monde, disputés à la maison de surcroît, sont une expérience internationale totalement différente que ce qu’il avait auparavant vécu. « La pression est différente que d’habitude. Ce n’est vraiment pas comme une Coupe du monde. Je prends de l’expérience. Il y a de grands athlètes ici et tu peux être impressionné ou intimidé. Je suis resté dans ma bulle en écoutant de la musique. »

La fierté de Cournoyer

René Cournoyer était tout aussi satisfait de sa soirée.

« Je sors de la compétition la tête haute et fier de ce que j’ai accompli aujourd’hui. »

Il sort la tête haute, mais aussi tout sourire. Un sourire qui ne l’a pas quitté depuis qu’il a mis les pieds sur la plateforme en début de soirée, reconnaissant de vivre cette expérience exceptionnelle si près de la maison.

Les spectateurs réunis le lui ont bien rendu. Ils ont été nombreux à manifester leurs encouragements, surtout à sa première présence sur le podium pour s’exécuter au sol. « J’entendais les gens crier ‘‘let’s go René!’’. J’avais juste hâte de monter sur l’appareil, de lever le bras et montrer ma routine », a mentionné le Québécois le visage illuminé par le souvenir de ce qu’il a ressenti à ce moment précis.

« Ç’a été incroyable de pouvoir montrer ce dont je suis capable, même si je savais que je n’avais pas beaucoup de chances pour la finale à cet appareil », a ajouté le Repentignois qui ne devait préalablement pas participer à la compétition au sol.

Blessé à une hanche et à un pied à la suite des Championnats du monde universitaires, l’athlète de 20 ans ne pensait pas être en mesure de s’exécuter à cette épreuve à Montréal. « J’avais un peu relâché le sol en me concentrant sur les autres appareils, mais on m’a proposé d’essayer une routine. Nous avons remarqué que j’étais suffisamment prêt pour performer », s’est réjoui celui qui a obtenu 12,033 points pour sa prestation.

De retour en action aux anneaux, Cournoyer a reçu 13,900 points de la part des juges. Il a terminé sa journée de compétition en obtenant 14,166 points au saut et 13,966 points aux barres parallèles.

Ce dernier passage en piste a rendu particulièrement fier le Québécois. « C’est l’appareil que j’ai le mieux réussi. Tous les détails, toutes les petites choses ont été bien exécutés. »