[EN DIRECT] Marianne St-Gelais et Samuel Girard gagnent l'or au 500 m aux Pays-Bas

La récolte s'était amorcée dès la première épreuve de la journée. Cinq Canadiens s'étaient qualifiés pour les finales du 1500 m : chez les femmes, Valérie Maltais, Kim Boutin et Jamie Macdonald; chez les hommes, Samuel Girard et Charles Hamelin.

Valérie Maltais a gagné la médaille d'argent au 1500 m dans une course gagnée par la Sud-Coréenne Choi Min Jeong. Kim Boutin et Jamie Macdonald ont pris les 5e et 6e rangs, respectivement.

Courte piste : @valemaltais gagne la médaille d'argent au 1500 m de laCoupe du monde de Dordrecht @ssc_pvc pic.twitter.com/VwLR26APhD — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 7 octobre 2017

Charles Hamelin est aussi monté sur le podium. Il a pris la 3e position du 1500 m derrière le Sud-Coréen Hwang Dae Heon et le Hongrois Shaolin Sandor Liu. Samuel Girard a été déclassé.

Courte piste : Charles Hamelin (@Speedskater01) gagne le médaille de bronze au 1500 m de la Coupe du monde de Dordrecht @SSC_PVC pic.twitter.com/BHvQ0R5AnI — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 7 octobre 2017

Au 500 m, Marianne St-Gelais et Kim Boutin se sont fait face à deux reprises, en demi-finales puis en finale. Chaque fois, les coéquipières ont dominé leurs adversaires pendant que St-Gelais franchissait en 1er la ligne d'arrivée.

Courte piste : Marianne St-Gelais en or, Kim Boutin en argent au 500 m de la Coupe du monde de Dordrecht! pic.twitter.com/vplx06Zm1k — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 7 octobre 2017

Chez les hommes, Samuel Girard a été le plus rapide sur cette distance, devançant le Néerlandais Sjinkie Knegt et le Sud-Coréen Hwang Dae-heon. Initialement vainqueur de sa vague, Charles Hamelin avait été disqualifié en quarts de finale pour avoir poussé un adversaire lors d'un dépassement.

Courte piste : Samuel Girard gagne aussi l'or en finale du 500 m à la Coupe du monde de Dordrecht! https://t.co/R6iXWlNCcB pic.twitter.com/gtufdHLa8P — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 7 octobre 2017

Plus de détails à venir.