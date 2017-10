Cinq Canadiens se sont qualifiés pour la finale A du 1500 m : chez les femmes, Valérie Maltais, Kim Boutin et Jamie Macdonald; chez les hommes, Samuel Girard et Charles Hamelin.

Valérie Maltais a gagné la médaille d'argent au 1500 m dans une course gagnée par la Sud-Coréenne Choi Min Jeong. Kim Boutin et Jamie Macdonald ont pris les 5e et 6e rangs, respectivement.