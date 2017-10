Quelques heures plus tard, le pilote de 46 ans était désillusionné. Contrairement à ce qu'on avait cru comprendre au moment de l'annonce au lendemain du premier ePrix de Montréal, Carpentier a davantage eu droit à une visite de courtoisie qu'à un véritable essai.

« Je ne sais même pas quoi dire. Des essais... il faut le dire vite, a-t-il indiqué, perplexe. J'ai fait une dizaine de tours non chronométrés en fin de journée au moment où ils ont fermé le circuit. Ce n'était même pas avec une vraie voiture d'équipe, mais le show car de la série. »

« Oui, je suis un peu déçu et vraiment confus », a-t-il enchaîné.

Au moment où le promoteur Alejandro Agag a sondé son intérêt pour la FE, à la fin du mois de juillet, Carpentier avait reconnu qu'il s'agissait d'un essai exploratoire, mais la nature des discussions l'avait incité à envisager de mettre en veilleuse sa retraite pour reprendre du service dans une série en plein développement.

Écoute, de la façon dont on me parlait à l'époque, tout le monde me disait que je devais y aller, qu'il devait y avoir de quoi au bout. J'ai eu un doute tout au long, mais, finalement, je me suis résolu à y aller pour voir ce qui en était. Le pilote québécois Patrick Carpentier

« Là, je suis confus à savoir pourquoi on voulait tant que je participe à ces essais. Il va falloir qu'on m'éclaire à ce sujet. J'en ai tellement vu dans ma carrière... Des essais pour obtenir un volant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. »

En marge du ePrix de Montréal où il agissait en tant qu'ambassadeur, Carpentier avait eu l'occasion pour la première fois de faire l'essai d'une voiture de la FE. Il avait été emballé par l'aventure.

En parlant avec les gens sur place à Valence, il a finalement réalisé qu'on lui a fait cette invitation pour lui faire plaisir. Malgré tout, il a de nouveau apprécié son expérience lundi, même si elle a été de très courte durée.

« Les gens ont été super gentils. Et je crois énormément à cette série. Ça m'a permis de faire des rencontres, de mieux comprendre le fonctionnement des voitures et d'avoir un cours d'apprentissage qui me servira pour commenter les courses de la série. »

Avec son humour habituel, Carpentier a conclu en faisant contre mauvaise fortune bon coeur.

« Une invitation en Espagne toutes dépenses payées, si on pouvait m'inviter comme ça toutes les semaines, j'irais partout. Je vais en profiter ce soir pour prendre un bon verre de vin espagnol », a affirmé le Québécois.

Le coup d'envoi de la quatrième saison du championnat FIA de formule E sera donné à Hong Kong, les 2 et 3 décembre. L'épreuve de Montréal conclura de nouveau la campagne, les 28 et 29 juillet 2018.