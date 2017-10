Sergachev entame la saison avec le Lightning

« Je suis venu au camp d'entraînement pour obtenir ma place dans l'équipe. C'est immense. Je ne sais pas quoi dire », a déclaré Sergachev au Tampa Bay Times.

Le choix de premier tour du Canadien en 2016, 9e au total, a patiné aux côtés du Suédois Anton Stralman à l'entraînement matinal pour former le deuxième duo défensif. Victor Hedman évoluait en compagnie de Jake Dotchin.

Envoyé au Lightning dans l'échange qui a amené Jonathan Drouin à Montréal, Sergachev avait aussi commencé la saison dans la LNH avec le Tricolore l'année dernière.

Il avait été renvoyé à son équipe junior, les Spitfires de Windsor, après avoir disputé trois rencontres au plus haut niveau. On l'avait rappelé pour le tout dernier match de la campagne de l'équipe contre les Red Wings de Détroit.

Le CH a obtenu Drouin et un choix conditionnel de sixième tour en échange de Sergachev et d'un choix conditionnel de deuxième tour le 15 juin 2017.

Si Sergachev dispute 40 matchs avec le Lightning cette année, séries incluses, les deux formations n'auront pas à s'échanger leur choix.

L'arrière a amassé un but et deux passes en six duels préparatoires, tout en maintenant un ratio défensif neutre.