Lindgren prend le chemin de Laval, Martinsen et Froese celui du ballottage

Lindgren a été d'office devant le filet du Tricolore pendant 90 minutes lors du calendrier préparatoire. Il a signé une victoire, subi un revers et maintenu une moyenne de but accordé de 1,33 et un taux d'efficacité de ,941.

Le CH a jusqu'à mardi pour soumettre sa liste des 23 joueurs qui amorceront la saison avec l'équipe. Le premier match est prévu jeudi contre les Sabres à Buffalo.

Plus de détails à venir.