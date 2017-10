Le Cirque du Soleil annule ses spectacles de ce soir à Las Vegas

Les huit spectacles du Blue Man Group sont aussi annulés ce soir.

Le Cirque du Soleil présente actuellement sept spectacles à Las Vegas : Criss Angel Mindfreak Live!, Mystère, The Beatles LOVE, Zumanity, « O », KÀ et Michael Jackson ONE.

La chanteuse Céline Dion, qui doit donner un concert mardi et mercredi soir à Las Vegas, a publié un message de soutien aux victimes sur les réseaux sociaux. « Toutes mes pensées accompagnent les victimes et leurs proches à Las Vegas. »

Céline Dion a repris sa résidence au Colosseum du Caesars Palace le 19 septembre dernier, après une tournée en Europe. Aucune précision sur le maintien de son concert de demain n'a encore été communiquée.