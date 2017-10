Marin Cilic au 2e tour à Tokyo

Cilic (no 1), qui est en quête d'un premier titre au Japon après avoir été demi-finaliste en 2016 et quart-de-finaliste en 2015, a réussi 8 as et remporté 24 points avec sa première balle de service.

« C'est un très bon joueur et nous avons offert du tennis de haut niveau, a constaté Cilic, qui a eu 29 ans jeudi dernier. Je suis heureux d'avoir gagné ma place au deuxième tour. »

Le prochain adversaire du Croate sera le Japonais Yasutaka Uchiyama, 214e raquette mondiale.

Par ailleurs, Kevin Anderson (no 5) a vaincu Gilles Simon 6-2 et 7-6 (8/6). Quant à Adrian Mannarino, il a éliminé Go Soeda 7-5 et 7-6 (7/3).

Mardi, le Canadien Milos Raonic (no 3) ouvrira la séance matinale sur le central contre le Serbe Victor Troicki, 55e joueur mondial.

Autres résultats du premier tour :