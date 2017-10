La résurrection numérique des disques de Diane Dufresne

Un texte de Louis-Philippe Ouimet

Plusieurs disques de la diva n'avaient jamais vu le jour au Québec et d’autres n'étaient tout simplement plus disponibles. Ils seront réédités en grand sur Internet.

Méticuleusement, les ingénieurs du son ont dépoussiéré, numérisé et remastérisé les bandes analogiques originales. Elles étaient tellement vieilles qu'on a dû les mettre au four. « Il faut vraiment faire cuire ces bandes-là avant de les faire transférer. La colle qui tient les particules sèche avec le temps. Et ça peut se détériorer », explique Philip Gosselin, ingénieur de son au Lab Mastering.

Parfois, faute d'avoir retrouvé les bandes sonores originales, les ingénieurs ont dû se rabattre sur un disque vinyle pour effectuer le transfert numérique. Ils ont utilisé une machine qui aspire tous les débris qui restent à l’aide d’une brosse qui frotte sans abîmer le disque, explique Philip Gosselin.

Une machine qui aspire tous les débris dans un disque sans l'abîmer Photo : Radio-Canada

Après avoir enlevé sur un ordinateur tous les clics, les pops et autres anomalies auditives, le résultat est stupéfiant.

En faisant le changement, on remarque tout de suite qu'il y a plus de gain de présence, plus de définition des mix. C'était le but, sans trop changer le son. Philip Gosselin, ingénieur de son au Lab Mastering

Philip Gosselin, ingénieur de son au Lab Mastering Photo : Radio-Canada

La mission de GSI Musique

Tous ces disques revoient le jour grâce à GSI Musique qui a travaillé sur ce projet pendant près d'un an. Certaines bandes analogiques ont été difficiles à retrouver, dont une utilisée pour l'album Turbulence.

« Un jour, on reçoit un appel au bureau, explique Nicolas Lemieux, président de GSI Musique. C'est une famille de réfugiés qui était à Saint-Henri, et dans le garde-robe, il y avait une bande. C’était une des bandes lors d'un déménagement de compagnie de disque qui avait été perdue. Cette bande-là est revenue chez nous par hasard. »

Nicolas Lemieux, président de GSI Musique Photo : Radio-Canada

Toutes ces rééditions seront distribuées seulement sur Internet et exclusivement par la compagnie Apple. Quant à Diane Dufresne, elle fêtera ses 72 ans samedi et après 10 ans d'absence sur disque, elle s'apprête à nous offrir de nouvelles chansons d'ici quelques mois.