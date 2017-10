Le camp du CH était fascinant... et la suite le sera davantage

Je compare souvent les responsabilités d’un entraîneur de la LNH à celles d’un ingénieur au sein d’une écurie de F-1.

Dès qu’on lui confie une monoplace et un pilote, l’ingénieur se met à chercher la performance optimale. À chaque course, durant toute une saison, l’ingénieur modifie les réglages des ailerons, joue avec la configuration du moteur, cherche la gomme la mieux adaptée à la piste et adapte la rigidité de la suspension pour que son pilote soit en mesure de se battre et d’obtenir le meilleurs résultat possible.

Cet automne, Claude Julien n’a pas reçu une monoplace. On lui a plutôt livré un modèle à assembler. La pile de boîtes était accompagnée d’une note manuscrite qui disait ceci:

Il y a sans doute quelque chose à faire avec ça.

P.S. Bonne chance!

Au premier coup d’oeil, le calendrier préparatoire de huit matchs du CH semblait inutilement long. Or, la saison débute dans quatre jours, et l’assemblage n’est toujours pas complété.

Claude Julien Photo : Radio-Canada

En fait, Julien n’est même pas certain d’avoir reçu toutes les pièces nécessaires pour réussir l’inspection technique. Peut-on vraiment prendre un virage à 300 km/h si la roue arrière gauche repose sur le bras de suspension d’une Toyota 1977? C’est une excellente question!

Tout ça pour dire que, même si le camp est terminé, la formation du Canadien ne constitue pas encore un produit fini.

Le chantier était trop vaste. Habitués aux départs canons que l’équipe connaissait sous la gouverne de Michel Therrien, bon nombre de partisans et d’observateurs appuient déjà sur le bouton panique. N’est-ce pas un brin exagéré?

Prenons au moins le temps d’évaluer ce qui a été fait et ce qui reste à faire.

Jonathan Drouin : Il est très rare qu’un directeur général parvienne à régler plusieurs problèmes à l’aide d’une seule transaction. En assistant aux matchs préparatoires de son équipe, Marc Bergevin a sans doute ressenti la même chose qu’un mécano découvrant les bienfaits du tournevis multi-usages. Le CH n’avait pas de vedette offensive francophone? C’est fait.

Le CH n’avait pas de centre numéro un? C’est fait. Le CH venait de perdre son quart-arrière (Markov) en avantage numérique? Il vient de le remplacer par une sorte de pieuvre imprévisible à laquelle les défenses adverses auront bien du mal à s’ajuster.

Charles Hudon Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

Charles Hudon : En voilà un qui a réglé son sort dès le début du camp. En le regardant jouer, on se demande comment la direction a pu lui préférer un joueur comme Christian Thomas au cours des dernières saisons. Hudon est un joueur de la LNH. Il contribuera offensivement avec une certaine régularité tout en se montrant responsable en défense.

Il n’est pas farfelu d’espérer une quinzaine de buts dans son cas, d’autant plus que Claude Julien semble disposé à l’utiliser sur la deuxième vague de son avantage numérique. Voilà un ajout positif.

Alex Galchenyuk : Il s’est passé quelque chose d’incroyable lors du match de vendredi, face aux Panthers de la Floride: une étincelle a jailli et Alex Galchenyuk s’est remis à faire étalage de sa vitesse!

La saison dernière, Galchenyuk était le troisième marqueur du CH (9 buts et 23 points en 25 matchs) lorsqu’il s’est sérieusement blessé à un genou au début de décembre.

Après un longue convalescence, son jeu est devenu statique, ce qui lui a fait perdre ses moyens (4 buts et un bilan défensif de « moins 16 » à ses 36 derniers matchs).

Galchenyuk s’est encore montré explosif samedi face aux Sénateurs et il a bouclé sa soirée avec un but et une aide. On parle ici d’un marqueur de 30 buts. Tout n’est pas réglé dans son cas, mais c’est un premier signe intéressant depuis l’arrivée de Claude Julien.

Le groupe d’attaquants en général: Peu importe l’identité des deux joueurs retenus pour camper les rôles de douzième et de treizième attaquants, Claude Julien est en meilleure posture aujourd’hui que ne l’était Michel Therrien à pareille date l’an dernier.

Victor Mete : Peu de gens se rendent compte à quel point la réussite (ou non) de ce petit défenseur de 19 ans (un choix de quatrième ronde au repêchage de 2016) pèsera lourd dans la réussite (ou non) de la saison du Canadien.

Claude Julien s'adresse à ses joueurs à l'entraînement du Canadien Photo : Radio-Canada/Michel Gingras

Les arrières très mobiles et capables d’assurer une relance rapide ne courent pas les rues dans la LNH. Et encore moins chez le Canadien. Mete possède cette précieuse qualité. Par contre, si la direction de l’équipe se met à « avoir peur d’avoir peur » dans sa façon de l’utiliser (par exemple en le cachant au sein d’un troisième duo), ça risque toutefois d’entraîner d’autres problèmes.

Si Mete est supérieur à Jordie Benn, et si Jordie Benn est plus efficace sur le flanc droit d’une troisième paire qu’il ne l’est sur le flanc gauche, par quelle logique peut-on en arriver à placer Benn à la gauche de Shea Weber? On comprend le CH de vouloir se montrer prudent avec un arrière aussi jeune. Mais l’organisation peut-elle s’offrir un tel luxe?

La brigade défensive en général: Les nombreux arrières dont on avait initialement l’intention de se servir pour reconstruire le flanc gauche à la ligne bleue ont tous constitué des déceptions.

Participant au camp à titre de simple joueur invité, le Québécois Éric Gélinas (qui excelle en distribution de rondelle) a mieux fait que Mark Streit, Brandon Davidson, Joe Morrow et Jakub Jarubek, qui avaient tous des contrats en poche.

David Schlemko, sur qui la direction fonde de grands espoirs, n’a disputé que trois saisons complètes dans la LNH malgré ses 30 ans. Il était le cinquième défenseur à San Jose la saison dernière et il en est à sa sixième équipe en quatre ans.

Blessé à une main, il n’a disputé aucun match préparatoire. Si les recruteurs du CH l’ont évalué de la même manière que les quatre autres, ça risque de brasser dans la cabane!

Au bout de compte? Gélinas obtient un contrat et prend la route de Laval avec Jarubek en attendant que Marc Bergevin fasse le point, ou un ménage. Streit et Davidson passeront peut-être quelque temps à Montréal étant donné la blessure subie par Schlemko.

Streit est au bout du rouleau. Davidson n’a que 24 ans mais son jeu est limité. Il a déçu au camp alors qu’il était presque assuré d’un poste.

Au tournoi de golf de l’équipe il y a quelques semaines, Bergevin et Julien se croyaient dans le trèfle jusqu’aux genoux quant à leur personnel de défenseurs. À quatre jours du début de la saison, s’ils ont quelque chose jusqu’aux genoux, ce n’est certainement pas du trèfle...

Mais soyons patients. Cette situation risque d’évoluer rapidement.

Les gardiens: Rien à signaler de ce côté. Carey Price demeure le plus grand facteur stabilisateur de la LNH. Et Al Montoya, malgré un camp difficile, doit encore être considéré comme l’un des bons releveurs de la ligue.

Je vous reviens mardi avec mes prédictions.