Marilyn Manson blessé après la chute d’un élément de décor sur scène

Plusieurs vidéos prises par des spectateurs du Hammerstein Ballroom montrent l’incident, survenu pendant que l’artiste de 48 ans interprétait Sweet Dreams (Are Made of This), chanson du groupe Eurythmics. Alors qu’il tentait de grimper sur un petit échafaudage portant deux révolvers géants, Marilyn Monson a vu la structure basculer sur lui.

Interrogé par l'équipe du magazine Rolling Stone, un représentant du chanteur n’a évoqué qu’« une blessure » et précisé que Manson se trouvait à l’hôpital.

« Après sa chute, ils ont tiré le rideau sur scène et baissé la lumière. Ensuite, ils ont fait sortir tout le monde », a raconté un spectateur, cité par le quotidien britannique The Guardian.

Marilyn Manson avait connu une autre mésaventure la veille, à la fin d’un concert à Pittsburgh. L’interprète de The Beautiful People était tombé de scène, déclarant peu après s’être cassé la cheville.

Le spectacle au Hammerstein Ballroom constituait la troisième date de la tournée mondiale de Marilyn Monson. La figure majeure du rock gothique doit sortir son dixième album, Heaven Upside Down, vendredi prochain.