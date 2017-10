Stroll 8e en Malaisie, Verstappen l'emporte

C'est en fait un accrochage entre son coéquipier Felipe Massa et Esteban Ocon (Force India), qui étaient juste devant le Canadien, qui a permis à ce dernier de se faufiler.

À la fin du premier tour, Stroll avait déjà gagné cinq places, passant de la 13e position sur la grille à la 8e. Belle progression.

C'est à cette position qu'il a fini l'épreuve, tout comme à Singapour. Il marque à nouveau quatre points, finit devant son coéquipier, et réduit son retard sur Massa au classement des pilotes.

Un seul point les sépare. Stroll en 12e place en a maintenant 32.

« Je suis content. Passer de P13 à P8. C'est des points, et c'est très bien pour l'équipe », a réagi Stroll.

C'était un troisième top 10 d'affilée pour Stroll, sa sixième course de la saison dans les points, après Montréal, Bakou, Spielberg, Monza et Singapour.

« Je suis très heureux de mes résultats dernièrement, a-t-il dit aux journalistes dans le paddock. Ça fait trois courses que je marque des points. Jusqu'ici, ça va très bien. »

Et la prochaine course, le Grand Prix du Japon, sur le circuit rapide de Suzuka, devrait convenir à la Williams FW40.

Lance Stroll Photo : Getty Images/Mark Thompson

La victoire est allée à Max Verstappen, qui a fêté samedi son 20e anniversaire de naissance.

Le pilote néerlandais de l'équipe Red Bull connaît une saison frustrante, en raison des nombreux problèmes mécaniques de sa voiture. Le voici récompensé pour sa patience.

Verstappen a pu avant même le départ gagner une position avec l'abandon surprise de Kimi Raikkonen, qui partait de la première ligne de la grille de départ.

Ferrari a détecté un problème de moteur dans le tour de formation, et a dû ramener la voiture du Finlandais au garage. Elle n'en est jamais ressortie.

Verstappen s'est placé dans le sillage de Lewis Hamilton dès le début de la course et l'a attaqué au début du quatrième tour, au virage no 1. Un dépassement audacieux qui a surpris le Britannique.

« J'ai pris un très gros risque, a admis Verstappen après l'épreuve.

« La voiture marchait bien, et je voyais que Lewis avait du mal. Je l'ai dépassé, et après cela j'ai pu faire ma propre course, je me suis concentré sur mes pneus. J'ai suivi mon plan de match. »

« Je me sens encore mieux que lors de ma première victoire, lors de laquelle j'avais eu beaucoup de réussite », a-t-il rappelé.

Verstappen avait remporté le Grand Prix d'Espagne en 2016, profitant de l'accrochage et de l'abandon des deux pilotes Mercedes-Benz.

Le jeune pilote de 20 ans a gardé le commandement jusqu'à la fin. Son coéquipier Daniel Ricciardo est monté sur la 3e marche du podium.

Sebastian Vettel, qui partait de la dernière place sur la grille de départ, a quant à lui terminé au 4e rang, bien servi par ses pneus super tendres. Une consolation pour l'Allemand et pour Ferrari.

Au 12e tour, Vettel avait rattrapé Lance Stroll et s'apprêtait à l'attaquer quand le Canadien est entré aux puits pour changer de pneus.

Accrochage après l'arrivée

En fait, les deux pilotes ont attendu la fin de la course pour se retrouver... après le drapeau à damier.

Dans le tour de décélération, alors que les pilotes ralentissent et se préparent à retourner aux puits, ils ont l'habitude de rouler dans la partie sale de la piste, hors trajectoire, pour encrasser leurs pneus et faire gagner quelques grammes à la voiture (qui doit toujours respecter un poids minimum imposé par le règlement).

Vettel dépassait Stroll par l'extérieur, dans la partie sale de la piste, à vitesse réduite pour encrasser ses pneus, et le Québécois, qui ne l'a jamais vu, a voulu faire la même chose.

La Ferrari de Sebastian Vettel en Malaisie Photo : Getty Images/ROSLAN RAHMAN

Le contact entre les deux a lourdement endommagé la Ferrari de Vettel, tandis que Stroll s'en est tiré avec une crevaison.

« Je crois que Lance ne m'a simplement pas vu », a expliqué Vettel.

La direction de course a étudié l'incident et a choisi de n'imposer aucune sanction.

« La course était finie. J'éteignais les fonctions de la voiture, et je regardais mon tableau de bord quand il m'a touché. C'est vraiment bizarre », a admis Stroll.

Ferrari espère ne pas avoir à remplacer la boîte de vitesses de la voiture de l'Allemand pour le Grand Prix du Japon le week-end prochain.

Ferrari a déjà utilisé le nombre maximal de boîtes permis par le règlement en une saison. Une nouvelle signifierait de facto une pénalité à Ferrari, et un recul de Vettel sur la grille de départ à Suzuka.

Résultats du Grand Prix de Malaisie :

1. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) les 310,408 km en 1 h 30:01,290 à la moyenne : 206,889 km/h

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 12,770

3. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) à 22,519

4. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) à 37,362

5. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) à 56,021

6. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes-Benz) à 1:18,630

7. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) à 1 tour

8. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes-Benz) à 1 tour

9. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes-Benz) à 1 tour

10. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes-Benz) à 1 tour

11. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) à 1 tour

12. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 1 tour

13. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) à 1 tour

14. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Renault) à 1 tour

15. Jolyon Palmer (GBR/Renault) à 1 tour

16. Nico Hülkenberg (GER/Renault) à 1 tour

17. Pascal Wehrlein (GER/Sauber-Ferrari) à 1 tour

18. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) à 2 tours

Meilleur tour en course : Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:34,080 au 41e tour à la moyenne : 212,104 km/h

Abandons :