Bouchard plie déjà bagage à Pékin

Victime d'un bris dès le premier jeu de la rencontre, Bouchard a aussitôt rendu la pareille à Rybarikova. Un autre échange de bris a permis à la Montréalaise de garder le pointage égal à 4-4, mais elle a immédiatement perdu son service à nouveau et laissé filer la manche.

Coupable de cinq doubles fautes au cours de la rencontre, Bouchard a subi trois autres bris en deuxième manche et n'a pu s'en remettre. Elle n'a en outre affiché qu'un taux de points gagnés de 59 % sur sa première balle, contre 71 % pour sa rivale, qui affrontera la Roumaine Simona Halep au tour suivant.

Pospisil et Polansky éliminés, Diez perd sa finale

Les autres Canadiens en action dimanche n'ont pas connu plus de réussite. Sur le circuit de l'ATP, Vasek Pospisil et Peter Polansky ont tous deux essuyé des revers au second tour des qualifications.

À Tokyo, Pospisil s'est incliné en deux manches de 7-6 (7/1) et 6-2 contre le Japonais Yusuke Takahashi, qui a sauvé 11 des 12 balles de bris dont pouvait profiter le Canadien.

Polansky, au tournoi de Pékin, a donné du fil à retordre au Belge Steve Darcis. L'Ontarien s'est finalement avoué vaincu en trois manches de 5-7, 7-6 (8/6) et 6-4.

L'Hispano-Canadien Steven Diez s'est pour sa part incliné en finale du tournoi Futures de Sabadell, en Espagne, contre Sergio Gutierrez-Ferrol en deux manches de 6-3 et 7-6 (7/5).