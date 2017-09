Les Blue Jays s'inclinent, les Red Sox couronnés

Le puissant frappeur Aaron Judge a apporté sa contribution à la cause des Yankees en cognant le 52e circuit de sa saison.

L'unique point des Jays est survenu en 8e manche grâce au ballon sacrifice de Josh Donaldson.

Le lanceur partant C.C. Sabathia (14-5) n'a donné que trois simples et un double en cinq manches et deux tiers. Il a retiré six frappeurs au bâton. Il a un dossier de 5-0 à ses huit derniers départs.

Le releveur Aroldis Chapman a inscrit un 22e sauvetage.

Le partant des Jays Marcus Stroman (13-9) a été victime de deux points et six coups sûrs en quatre manches. Il a conclu 2017 avec 201 manches au monticule, atteignant le plateau des 200 manches pour la deuxième année de suite.

Les Red Sox champions

Les Red Sox de Boston ont finalement confirmé leur titre de champions de la section Est de la Ligue américaine en triomphant des Astros de Houston, 6-3.

Photo : Getty Images/Maddie Meyer

David Price a livré la marchandise dans le rôle de releveur et il a aidé les Red Sox à mettre fin à une série de deux défaites.

Mookie Betts a frappé un circuit et Mitch Moreland a ajouté un double de deux points.

Les deux équipes se retrouveront à nouveau au premier tour des séries éliminatoires, à compter de jeudi.

Les Red Sox ont gagné un deuxième titre de section d'affilée pour une première fois dans leur histoire.

La victoire des Red Sox signifie que les Yankees de New York devront disputer le match du quatrième as pour accéder aux séries de sections.

Ce match aura lieu mardi à New York contre les Twins du Minnesota.

Jaime Garcia devait être le partant des Yankees samedi. Mais depuis qu'il a été acquis des Twins, le 30 juillet, il a un rendement de 0-3 et une moyenne de 4,82.

Garcia pourrait être utilisé comme releveur dimanche pour être prêt à jouer ce rôle mardi, si on a besoin de lui.

Le lanceur de 31 ans n'a fait que 11 apparitions en relève en carrière, incluant deux en 2016, avec St. Louis.