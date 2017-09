Halep gagne à Pékin et attend Bouchard

Bouchard, invitée par les organisateurs, doit d'abord battre la Slovaque Magdalena Rybarikova, 28e au classement de la WTA.

Bouchard, 85e au monde, a remporté les deux premiers affrontements entre les deux femmes, le dernier à Wimbledon en 2016.

Le match a lieu à 00h30, HAE, la nuit prochaine.

Si Bouchard l'emporte, elle aura au deuxième tour un gros test, en la personne de Simona Halep, 2e au monde.

Halep a eu fort à faire pour battre l'Américaine Alison Riske, 51e au classement de la WTA, sans complexe.

Riske a été spectaculaire sur son revers, long et précis, et a compliqué la tâche de la tête de série no 2 du tournoi.

La Roumaine l'a emporté 6-3, 3-6 et 6-2.

Dans la même partie du tableau, la Russe Maria Sharapova a trimé pendant 3 heures et 8 minutes pour éliminer la Lettone Anastasija Sevastova, 18e au monde, en trois manches de 7-6 (7/3), 5-7 et 7-6 (9/7).

« Je me sentais bien au début de la troisième manche, et j'ai voulu en faire trop. J'ai fait des bêtises, et je me suis retrouvée à jouer beaucoup plus longtemps que prévu », a expliqué Sharapova.

La grande joueuse russe, qui occupe actuellement le 104e rang à la WTA, a pris sa revanche sur Sevastova, qui l'avait éliminée au quatrième tour des Internationaux des États-Unis.

Résultats du premier tour du tournoi de Pékin, samedi :

Daria Gavrilova (AUS) bat Anett Kontaveit (EST) 7-5, 7-5

Petra Kvitová (CZE/no 12) bat Kristýna Plísková (CZE) 6-3, 7-5

bat Kristýna Plísková (CZE) 6-3, 7-5 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) bat Lauren Davis (USA) 6-1, 6-1

Yingying Duan (CHN) bat Kristina Mladenovic (FRA/no 13) 7-5, 6-4

7-5, 6-4 Angelique Kerber (GER/no 10 ) bat Naomi Osaka (JPN) 6-2, 7-5

) bat Naomi Osaka (JPN) 6-2, 7-5 Sorana Cirstea (ROM) bat Mona Barthel (GER) 7-6 (7/4), 6-1

Darya Kasatkina (RUS) bat Natalia Vikhlyantseva (RUS) 7-6 (7/5), 6-1

Maria Sharapova (RUS) bat Anastasija Sevastova (LAT/no 16) 7-6 (7/3), 5-7, 7-6 (9/7)

7-6 (7/3), 5-7, 7-6 (9/7) Simona Halep (ROM/no 2) bat Alison Riske (USA) 6-3, 3-6, 6-2