L'entraîneur du Barça espère calme et respect au Camp Nou

« Ce que nous espérons demain (dimanche), mis à part gagner le match, c'est qu'il y ait du calme, a déclaré le technicien en conférence de presse. Nous souhaitons tous la même chose : qu'il y ait du respect entre tout le monde. »

Bien qu'il bénéficie d'une aura mondiale et de supporteurs un peu partout sur la planète, le FC Barcelone est étroitement lié au sentiment nationaliste catalan.

Et dans une Catalogne très divisée sur l'indépendance, le Camp Nou a souvent été un foyer d'agitation et de revendications. On peut s'attendre dimanche à ce que certains supporteurs viennent au stade avec des drapeaux catalans et y scandent des slogans indépendantistes, comme lors de chaque match.

Valverde a dit néanmoins ne pas anticiper une ambiance particulièrement tendue au Camp Nou, malgré la crise politique aiguë qui secoue la Catalogne et l'Espagne.

« Je crois que les gens viendront pour prendre du plaisir avec leur équipe et la voir gagner, ce genre de choses, a-t-il fait valoir. Je ne m'attends pas à quelque chose de différent et de jamais vu auparavant. »

« J'espère que ce sera comme ça et que nous pourrons gagner », a poursuivi le technicien espagnol de 53 ans, né en Estrémadure (ouest de l'Espagne) avant de déménager très jeune au Pays basque (nord) puis de vivre quatre ans en Catalogne (nord-est) lorsqu'il était joueur de l'Espanyol (1986-1988) puis du Barça (1988-1990).

Au passage, Valverde a assuré que le contexte politique ne perturbait pas son équipe, dont l'un des cadres, le défenseur international espagnol Gerard Piqué, a subi de vives critiques pour avoir officialisé jeudi son soutien à l'organisation du référendum.

« Nous essayons de nous concentrer sur notre travail, a souligné le technicien. Chacun a sa propre opinion sur le sujet, sans aucun doute, tout comme chaque socio (supporteur-actionnaire) du Barça ou chaque habitant de la Catalogne a la sienne. Nous vivons cela avec normalité, comme tout le monde. »