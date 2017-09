Stroll 13e en qualif en Malaisie, Hamilton en pole

Le pilote canadien a enregistré un temps de 1 min 32 s 307/1000 pour se qualifier sur la 7e ligne de la grille de départ.

Il était content d'avoir pu se rendre jusqu'en deuxième partie de séance (Q2).

« Je pense qu'on peut améliorer dans le premier secteur, si les pneus sont dans la température idéale, mais au moins, c'est mieux que les dernières courses, on n'est pas 17e-18e, a réagi Stroll dans le paddock de Sepang.

« Au moins on est en Q2, et c'est déjà quelque chose, affirme-t-il. On a pris 10 positions à Singapour, 18e à 8e, alors ici, 13e à 3e, c'est tout le temps possible, un podium encore (rires) »

Stroll est de bonne humeur, et ça se sent. Sa voiture réagit beaucoup mieux sur le circuit de Sepang, tout en fluidité, avec de longues lignes droites où le moteur Mercedes-Benz est à son avantage.

Le Québécois a terminé à 27 centièmes de seconde de son coéquipier Felipe Massa, qui a fait le 11e temps (1:32,034).

Constraste chez Ferrari où on fait grise mine.

Sebastian Vettel espérait pouvoir disputer la pole position à son rival, Lewis Hamilton, mais un problème de moteur l'a obligé à rentrer aux puits au tout début de Q1.

« Je rentre péniblement aux puits, a-t-il dit à son équipe par communication-radio. Je n'ai pas de turbo. »

L'Allemand n'a pas enregistré de chrono, et partira de la dernière ligne de la grille de départ.

Ferrari avait décidé de changer le moteur de sa voiture avant la séance de qualification.

Sebastian Vettel Photo : RDS

Une performance de la part des mécaniciens qui n'ont pas été récompensés.

Vettel n'a pas manqué l'occasion de les remercier tous avant de quitter le garage.

« On avait réussi à changer le moteur à temps, les gars ont réalisé un miracle dans le garage, a reconnu Vettel, mais cela n'a servi à rien. Cela fait partie des sports mécaniques, au moins, j'ai préservé mes pneus pour demain.

« Aujourd'hui, je sentais que j'avais la possibilité de décrocher la pole, a affirmé l'Allemand. J'ai dit aux gars qu'on avait une voiture rapide et que j'allais saisir les opportunités qui vont s'offrir à nous en course. »

Son coéquipier Kimi Raikkonen aurait aimé leur redonner le sourire.

Il s'est battu pour la pole position, samedi, et a échoué par 45 petits millièmes de seconde. Il partira quand même de la première ligne de la grille.

C'est Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) qui a obtenu la pole position, en un temps de 1:30,076. La 70e pole de sa carrière.

« Les choses ont tourné en notre faveur, mais je suis surpris de me retrouver en pole », a admis le Britannique.

À souligner le troisième chrono du Néerlandais Max Verstappen (1:30,541), qui fête en ce samedi son anniversaire de naissance. Il a 20 ans.

Résultats de la séance de qualification du GP de Malaisie :