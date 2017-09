Jessica Campbell prend sa retraite à l'internationale

L'ailier gauche, originaire de Moosomin en Saskatchewan, a accepté un poste d'adjointe à l'entraîneuse du programme féminin de l'Académie de hockey « Pursuit Of Excellence », à Kelowna, en Colombie-Britannique.

« Je me souviens que je voulais faire comme mon idole Cassie Campbell à l'âge de 5 ans, a expliqué l'attaquante par voie de communiqué vendredi. Je voulais être la nouvelle Cassie et porter la feuille d'érable. »

Elle s'est jointe au programme de l'équipe nationale en 2008.

Capitaine de la formation des 18 ans et moins en 2010, elle a marqué le but vainqueur en prolongation pour permettre au Canada de remporter l'or au Championnat du monde des moins de 18 ans. Elle a été nommée la joueuse la plus utile à son équipe.

Elle a quitté le programme U-18 à égalité avec Marie-Philip Poulin pour le nombre de points (14 buts et 19 passes).

Campbell a ensuite aidé les Canadiennes à remporter le tournoi des quatre nations avec l'équipe de développement en 2011 et en 2013, avant de gagner deux médailles d'argent avec l'équipe A en 2015 et 2016.

« Cette grande aventure au sein du programme de l'équipe canadienne a été pour moi la concrétisation d'un rêve », a révélé Jessica Campbell.

« Quoi qu'il nous arrive dans notre propre vie, l'important est que les gens que nous avons croisés se sentent mieux de nous avoir connus », a-t-elle conclu.

Rappelons qu'au sein de la Ligue canadienne de hockey féminin (CWHL), Jessica Campbell a aidé l'équipe de l'Inferno de Calgary à remporter sa première Coupe Clarkson en 2016 en marquant deux buts contre les Canadiennes de Montréal.