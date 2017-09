La fin de la carrière de Patrice Bernier soulignée par l'Impact

Bernier sera à l'honneur dans une cérémonie sur le terrain le 22 octobre contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. L'organisation montréalaise invitera également les amateurs à offrir leurs applaudissements à la fin du duel.

Après ses débuts avec l'Impact en 2000, dans la A-League, Bernier est allé poursuivre sa carrière en Europe. Il a joué en Norvège, à Tromso, en Allemagne, à Kaiserslautern, et au Danermark, à Nordsjaelland et Lyngby. Bernier s'est joint au Bleu-blanc-noir à son arrivée en MLS, en 2012, et a été nommé capitaine au début de la saison 2014.

Dans l'histoire du onze montréalais, Bernier pointe au 4e rang pour les matchs joués avec 221 et au 2e échelon pour les passes décisives avec 37.