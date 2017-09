Netflix au Canada : Goliath a gagné, David a flanché

Qu'en termes élégants ces choses-là sont dites! Ou même que joliment ces choses-là sont dites! N'est-ce pas madame Joly?

Que de questions sans réponse. Parce qu’à entendre la ministre du Patrimoine essayer de se dépatouiller l’autre matin à la radio, il y avait peu de réparties à « Pourquoi Netflix ne paie-t-elle pas de taxes comme les autres? », « Pourquoi le gouvernement aurait-il pu taxer Netflix, mais n’a pas voulu le faire? », « Pourquoi Netflix bénéficie-t-elle d’un traitement d'exception? »

Parce que Netflix versera 500 millions de dollars sur 5 ans? C’est quoi, 500 millions? Cent millions par année pour produire des films et des séries « canadiennes » de qualité qui devront rivaliser avec tout ce qui se trouve sur sa plateforme? Voilà qui me paraît bien peu.

Sur Netflix, House of Cards, pour citer cette série et puisqu’on l’a donnée en exemple, a coûté 4,7 millions par épisode, The Crown, 14 millions, et Marco Polo, 9 millions.

Sur la chaîne américaine HBO, Vinyl a coûté 8,7 millions, et Game of Thrones, 8,5. La dernière saison de Game of Thrones comptait sept épisodes. Le calcul est facile : 59,5 millions. Il ne reste finalement que bien peu de liquidités pour une autre série et quelques films.

« Game of Thrones » Photo : Associated Press

Bien sûr, la compagnie de production canadienne Netflix (pas Netflix la plateforme américaine), la nouvelle compagnie de production créée pour l’occasion, paiera des taxes comme toutes les autres compagnies au Canada. Au moins, espérons-le.

Et tout ça, même si je sais que les bananes et les oranges ne se comparent pas, arrive la semaine où le gouvernement américain veut taxer Bombardier pour 220 %. Mais pas de taxe pour Netflix, pas au Canada. Autrefois, on parlait de l’exception culturelle à l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain). En parlera-t-on encore, mais aux dépens du Canada?

De plus, comme le faisait remarquer, entre autres, Gabriel Nadeau-Dubois : « Est-ce normal qu’une multinationale négocie avec l’État le fait de payer ou non de l’impôt? »

Ces 500 millions dont il est tant question ne sont que des pinottes pour Netflix quand on sait qu’elle compte 104 millions d’abonnés qui déboursent 10 $ par mois pour jouir de ses services. Aussi bien dire qu’en quelques semaines, les 500 millions seront amortis. De plus Netflix, comme par hasard, vient d’augmenter de 1 $ le prix de ses abonnements.

D’autre part, ces 25 millions, dans une stratégie de développement du marché francophone, ça veut dire quoi, au juste? Vingt-cinq millions, dans cette industrie, ce n’est rien… ou presque.

Ajoutons à cela qu’il n’y aura plus de sorties en salle, puisque Netflix cannibalise volontairement ses productions. La présence dans les festivals sera réduite. Or, on sait que le rayonnement du cinéma québécois passe beaucoup par les festivals à travers le monde.

Comment protégera-t-on le cinéma québécois? Parce que l’argent de Netflix productions (appelons-la comme ça) ira aux producteurs, et non pas aux organismes comme Téléfilm Canada ou la Sodec. Netflix productions financera-t-elle les productions au complet? Aura-t-on des exigences de langue, de genre, de thème, de distribution de rôles? Toutes ces questions se posent et demeurent sans réponse.

Et la ministre Joly continue de défendre sa position de « congé de taxes » pour Netflix, sans pour autant en faire bénéficier les plateformes d’ici comme Illico, ICI Tou.tv, etc.

La ministre Mélanie Joly présente les grandes lignes de la politique gouvernementale pour les industries culturelles et créatives du Canada dans un monde numérique Photo : La Presse canadienne/Adrian Wyld

Les frontières ont fondu dans l’univers technologique, c’est donc au gouvernement de chaque pays de se tenir debout pour éviter un impérialisme culturel dont ne bénéficieront que les États-Unis.

Que doit-on comprendre? Que ce refus de taxer Netflix est une décision politique, la conséquence d’une promesse électorale? Que le gouvernement canadien a peur des répercussions sur les négociations de l’ALENA?

Des dizaines de pays ont taxé Netflix, la plupart par le biais d’une TVA. La Norvège : 20 %, l’Union européenne : 18 %, la France : 2 %, la Russie : 8 %, le Japon : 18 %, la Nouvelle-Zélande : 15 %. L’Australie, quant à elle, vient d’imposer 10 % sur tous les produits numériques venant de l’étranger. Ils peuvent ainsi compter sur des retombées financières garanties.

D’ailleurs, qu’arrivera-t-il dans cinq ans? L’entente sera-t-elle changée? La somme sera-t-elle augmentée? Netflix se retirera-t-elle, fermera-t-elle sa compagnie de production canadienne? Aucune garantie.

On peut tourner le problème dans tous les sens, refuser de taxer Netflix ne tient pas la route. Les répercussions sur notre industrie seront considérables, tout particulièrement pour l’industrie québécoise. De plus, Netflix ne contribue pas au Fonds des médias du Canada. Enfin, il est clair que Netflix n’a rien accordé dans cette négociation.

Le diable étant dans les détails, c’est à l’application, au cours des prochains mois, que nous verrons la force réelle du tsunami.

En attendant, Goliath a tout l’air d’avoir gagné…