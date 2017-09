Laurent Ciman avec l'équipe nationale belge

Le sélectionneur belge Roberto Martinez a dévoilé sa formation vendredi pour les deux dernières rencontres des qualifications de la Coupe du monde 2018, face à la Bosnie-Herzégovine le 7 octobre et contre Chypre le 10 octobre.

Ciman est le seul des 23 Belges sélectionnés à jouer en club à l’extérieur du continent européen.

La Belgique est déjà qualifiée pour la phase finale du Mondial depuis sa victoire en Grèce début septembre. Ciman avait aussi été appelé par Martinez lors de la plus récente pause internationale, mais n’avait pas été utilisé en match.

Ciman compte 17 sélections avec les Diables rouges.

Les Belges ambitionnent de remporter ces deux matchs afin d'améliorer leur position pour le tirage au sort. Hormis la Russie, pays organisateur, les sept autres têtes de série seront désignées sur la base du classement de la FIFA.

La Belgique occupe le 5e rang.

La formation belge dévoilée vendredi :

📝This is our squad list for Bosnia & Herzegovina and Cyprus ! #BIHBEL #BELCYP #RoadToRussia pic.twitter.com/aAOe0nbGAy