Ashleigh Barty en finale à Wuhan

Contre toute attente, elle a facilement battu Jelena Ostapenko, huitième tête de série, 6-3 et 6-0.

Barty, 37e au classement de la WTA, n'était pas la favorite face à la Lettone, gagnante des derniers Internationaux de France, et qui a remporté le tournoi de Séoul, en Corée du Sud, dimanche dernier.

L'Australienne, qui ne faisait pas partie des têtes de série, a réussi 7 as et 15 coups gagnants en 15 jeux pour passer au tour décisif. Ostapenko a semblé fatiguée durant la rencontre.

« Quelle semaine incroyable, a dit Barty. J'ai été constante de match en match, même si parfois j'ai dû changer de tactique. On garde la même routine, mon entraîneur et moi, et tout se passe bien. »

Elle aura l'occasion samedi de décrocher le deuxième titre de sa carrière, après sa victoire à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 5 mars. Elle en sera à sa troisième finale, après celle de Birmingham, perdue face à la Tchèque Petra Kvitova.

« À Birmingham, je ne pouvais pas faire beaucoup plus. Petra avait joué tellement bien. J'ai été satisfaite de mon jeu dans les deux finales », a expliqué Barty.

Elle affrontera Caroline Garcia en finale. La Française a vaincu la Grecque Maria Sakkari 6-3 et 6-2 dans l'autre demi-finale.