La pluie fait sourire Stroll, 14e en Malaisie

Le pilote canadien a encore une fois montré son aisance sous la pluie en matinée.

Dans une première séance écourtée de 30 minutes en raison d'un déluge, Stroll a fait le 8e temps sur piste mouillée au terme de ses 9 tours de piste.

Dans l'après-midi, sur piste sèche, le Québécois a terminé la séance avec le 14e chrono, en 1:33,818, après ses 16 tours. Il s'est trouvé à 2,6 secondes du temps de référence, établi par Sebastian Vettel (Ferrari).

« Je pense que c'était une bonne journée. Ce circuit a un bon rythme. La voiture est vivante », a indiqué Stroll.

« Dans la pluie, c'était très fort. Dans le sec, j'ai juste manqué mon dernier tour. J'ai bloqué la roue dans le dernier virage et j'ai perdu mon tour. Mais je pouvais faire un bon temps, alors c'est bien, a-t-il ajouté.

« On va voir comment seront les conditions demain. J'espère qu'il peut y avoir un peu de pluie, alors on peut avoir un peu d'opportunités. »

Lance Stroll croit que l'équipe Williams peut encore marquer de gros points cette saison si elle profite de toutes les occasions qui s'offrent à elle.

Vettel a tourné la page

Sebastian Vettel a été le plus rapide, alors que son rival, Lewis Hamilton, a eu du mal à maîtriser sa Mercedes-Benz, récalcitrante.

Le pilote allemand assure avoir oublié l'accrochage de Singapour qui l'a contraint à l'abandon dès les premiers virages et relégué à 28 points du Britannique au classement des pilotes.

Lors de la deuxième séance d'essais libres, il a enregistré un chrono de 1:31,261.

« Ce serait bien si les choses restaient ainsi tout le week-end, a dit Vettel, prudent. Mais je ne sais pas ce que les autres ont tenté. Le vendredi, vous pouvez toujours essayer des choses. »

Mercedes-Benz a été à la peine, avec des voitures en manque d'adhérence et d'équilibre. Hamilton a connu des ennuis comparables à Singapour, en Hongrie ou encore à Monaco, et a cédé 1,5 seconde à Ferrari, avec un chrono de 1:32,677 bon pour le 6e rang.

« Une journée très difficile, a admis le Britannique. Il nous faut travailler et comprendre ce qui ne va pas avec l'équilibre. Nous espérons trouver des réponses d'ici à demain. »

Les travailleurs au circuit de Sepang en Malaisie Photo : Getty Images/MOHD RASFAN

Une bouche d'égout mal scellée a tronqué la deuxième séance de sa dernière demi-heure. <

C'est le Français Romain Grosjean (Haas) qui en a fait les frais. Il est sorti de piste à haute vitesse et a lourdement endommagé sa monoplace.

« Je n'ai rien vu et, d'un coup, j'ai senti un choc au niveau de l'arrière droit et je suis parti en tête-à-queue, a-t-il commenté. Je vais bien et c'est l'essentiel. »

Le directeur de course Charlie Whiting a indiqué que toutes les bouches d'égout allaient être examinées et remplacées si nécessaire.

Le jeune pilote français Pierre Gasly, qui a remplacé Daniil Kvyat dans la Toro Rosso, a été plus rapide que son coéquipier, l'Espagnol Carlos Sainz fils, de 6 dixièmes de seconde.

La F1 en Chine jusqu'en 2020

Le Grand Prix de Chine aura au moins lieu jusqu'en 2020. C'est ce qu'ont annoncé vendredi les organisateurs et le groupe Liberty Media, propriétaire de la F1.

Selon les termes de l'accord, le circuit de Shanghai accueillera une course de 2018 à 2020.

« Nous sommes très heureux d'être parvenus à un accord », a dit le responsable commercial de la F1, Chase Carey, dans un communiqué.

Le Grand Prix de Chine, jusque-là inscrit à titre provisoire pour le 8 avril 2018, aura finalement lieu le 15 avril. Le Grand Prix de Bahreïn, programmé le 15, le devancera finalement d'une semaine.

« Il y a encore un grand potentiel inexploré ici, explique ainsi M. Carey. Le renouvellement de cet accord est tellement important dans notre stratégie de développement, particulièrement dans cette partie du monde. »