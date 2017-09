Festival d’été de Québec : Daniel Gélinas fait ses adieux

Un texte d’Alain Rochefort

M. Gélinas tire sa révérence après 15 années de loyaux services, au cours desquelles il a donné un second souffle à l’événement estival par excellence à Québec.

On lui attribue notamment le fait que la capitale est aujourd'hui bien connue des grandes vedettes internationales de la chanson, comme Metallica.

« Ma vie professionnelle prend maintenant un nouveau virage », affirme M. Gélinas avec nostalgie, se gardant toutefois de dévoiler ses projets.

James Hetfield Photo : Radio-Canada/Maxime Corneau

Une lettre de remerciement

Daniel Gélinas a d’ailleurs rédigé une longue lettre pour remercier particulièrement tous les résidents de Québec, sans qui le FEQ ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.

« Je n’oublierai jamais ces dizaines de milliers de festivaliers, visages épanouis, heureux, fiers de faire partie d’un de ces moments magiques au cours duquel l’artiste entre en symbiose avec son public. J’ai investi tout ce temps, cette énergie et mon savoir-faire dans un seul but : voir une population vibrer totalement au rythme d’un festival unique au monde », a-t-il écrit.

Je garderai des milliers de souvenirs impérissables de cette aventure professionnelle. Il est impossible de les énumérer tous vous en conviendrez, mais celui qui restera gravé à jamais est celui des gens de Québec. Vous formez un public fier, présent et incroyable, je vous aime! Daniel Gélinas

Le producteur de spectacles dit également qu’il continuera de loin à soutenir ce joyau pour la ville de Québec.

« Je tiens à rappeler aux institutions de Québec et aux différents pouvoirs publics que le FEQ est un moteur de retombées économiques et de rayonnement, protégez-le », demande-t-il.

Daniel Gélinas remercie aussi les nombreuses personnes qui ont contribué avec lui aux succès de l’événement. De Régis Labeaume à Luci Tremblay, en passant par celui qui le remplacera, Claude Doré.

Claude Doré assurera l’intérim à la direction du FEQ. Photo : Festival d'été de Québec

Qui est Claude Doré?

M. Doré était avant aujourd’hui directeur général adjoint du FEQ depuis 2009. Il travaille toutefois au sein de l’équipe depuis 2003, et assume en plus avec elle la direction du financement et du marketing.

« Ses efforts conjugués à ceux de son équipe font en sorte que le Festival d’été de Québec jouit aujourd’hui d’une excellente santé financière et d’une grande autonomie en matière de financement », souligne le FEQ.

Claude Doré possède 30 années d’expérience en marketing, en recherche de commandites et en organisation d’événements majeurs à Québec.

Il a notamment occupé des postes à la direction à d'Expo Québec de 1994 à 1997, ainsi qu’à la direction de la promotion et gestion de projets spéciaux pour Ameublements Tanguay de 1997 à 2003.

M. Doré assurera l'intérim pour une durée indéterminée en attendant que l'organisation nomme un successeur à Daniel Gélinas.