Les États-Unis prennent l'avance au premier jour de la Coupe des Présidents

Phil Mickelson a raté un coup roulé d'une distance de huit pieds pour la normale, lors du 18e trou du parcours du Club de golf Liberty National, ce qui aurait procuré une avance encore plus confortable aux États-Unis après cette première journée où s'affrontaient des duos selon la règle des coups en alternance.

Mickelson et son compatriote Kevin Kisner se sont donc contentés d'un match nul et d'un demi-point face à Jason Day et Marc Leishman



Le seul élément positif de l'équipe internationale est venu des bâtons du duo composé de Louis Oosthuizen et Branden Grace. Les deux golfeurs ont porté à 5-0 leur fiche en tant que partenaires de jeu à la Coupe des Présidents.

Les Américains Justin Thomas et Rickie Fowler ont été trop forts pour leurs adversaires Charl Schwartzel et Hideki Matsuyama, l'emportant 6 et 4. Leurs compatriotes Dustin Johnson et Matt Kuchar ont pour leur part défait Jhonattan Vegas et Adam Scott par un coup.

La puissante paire américaine de Jordan Spieth et Patrick Reed a battu Emiliano Grillo et Si Woo Kim par la marque de 5 et 4.

L'équipe des États-Unis revendique une fiche de 9-1-1 à cette compétition. Sa seule défaite est survenue en 1998.

Vendredi, cinq matchs opposeront encore cinq duos, mais selon la formule de deux balles, meilleure balle.

Samedi, il y aura quatre matchs de coups en alternance et quatre autres à la meilleure balle.

Dimanche, 12 rencontres individuelles clôtureront l'événement.