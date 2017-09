Les tribulations vietnamiennes de Pierre-François Flores

Un texte de Michel Chabot

Rencontré il y a environ cinq mois, le maître de l’école Wing Chun Nam Anh de Montréal est allé à Hanoï en juillet pour relever un premier défi, lancé par le maître du karaté Doan Bao Chau.

Un combat inégal contre un adversaire beaucoup plus petit que lui.

« J’ai envoyé une lettre publique où j’ai dit : "Don Bao Chau, je suis plus lourd, plus jeune et plus grand que toi. Est-ce que tu veux toujours y aller?" »

Homme de parole et d’honneur, le Vietnamien accepte tout de même de livrer le combat. Retransmis en direct à la télévision, devant un large auditoire, le duel ne dure que quelques minutes.

Flores a beau ménager son rival en se battant à mains ouvertes, il l’envoie au sol trois fois, notamment avec la force de ses coups de pieds.

Dans la plus pure tradition des arts martiaux, les deux hommes fraterniseront une fois le combat terminé.

« Il m’a invité chez lui, se souvient Flores. J’ai rencontré sa femme et ses enfants. Son fils a joué du piano. C’est un journaliste et un écrivain, il m’a donné des livres. Nous sommes devenus de bons amis. »

Un autre maître, Tran Le Hoai Linh, a également voulu se battre avec Flores dans le but d’échanger connaissances et techniques.

« Quand j’arrive, on ouvre la porte et je débarque dans une espèce de bar extérieur en paille. Il y avait environ 80 personnes, et ils n’avaient pas tous l’air gentil. Il y en a un qui avait une cicatrice sur l’œil. C’était impressionnant. »

Devant cet autre combattant au gabarit plus modeste, le Québécois d’origine chilienne décide toutefois de ne se battre qu’avec les mains.

Le résultat est identique. Flores terrasse son rival avant que les deux hommes ne deviennent amis.

Le Maître électrique se défile

Une dizaine de jours plus tard, à Hô-Chi-Mihn-Ville, Pierre-François Flores part à la rencontre de Huyhn Tuan Kiet, qui affirme vaincre ses ennemis avec des décharges électriques et qui compterait plus de 10 000 disciples.

C’est de l’arnaque, c’est un charlatan! Aucun maître dans l’histoire des arts martiaux n’a été capable de faire ces choses extraordinaires qu’il prétend faire. Pierre-François Flores

Flores, ceinture rouge quatrième dan, se présente à l’école du Maître électrique accompagné de journalistes. Sa demande de parler à l’individu aux pouvoirs prétendus s’avère infructueuse. L’homme reste caché, ce qui mine sa crédibilité.

De grands maîtres du Vietnam se sont associés pour dénoncer ce qu’ils considèrent être de l’escroquerie et sur laquelle le président de la Fédération des arts martiaux traditionnels du Vietnam, Hoang Vinh Giang, et son vice-président, Le Kim Hua, fermeraient les yeux.

« Ils le protègent parce qu’ils font de l’argent, soutient le Montréalais. Ils s’entraident. Il y a toute une magouille qui tourne autour de ces trois personnages-là. »

Flores gagne la sympathie du public et de la presse vietnamienne parce qu’il se dresse contre ceux qui menacent la tradition des arts martiaux.

« Mon geste est apprécié parce qu’ils savent que c’est dangereux. »

Un nouvel acteur entre en scène

L’attention dont jouit Pierre-François Flores incite Cung Le à le défier à son tour. Combattant d’arts martiaux mixtes, l’Américano-Vietnamien joue aussi dans des films de kung-fu.

« Il était en train de tourner en Chine et il est entré dans la conversation. Il a dit qu’il était capable de me battre en moins d’une minute et il m’a critiqué, a déclaré le principal concerné. Il n’a pas compris ce que Flores faisait au Vietnam. Il n’a jugé qu’en surface et pas en profondeur. Et à partir de là, il a reçu beaucoup de critiques. Peu importe, son défi je l’ai accepté. »

Des règles bien précises devront être acceptées par Le pour que ce combat se concrétise. Flores ne veut pas se battre dans un octogone, où se déroulent les combats d’arts martiaux mixtes.

« Je ne connais pas cet aquarium-là. Il a défié quelqu’un qui vient d’une école traditionnelle, donc il n’y a pas de règles. Donc, pas de gants, pas de protection, pas d’arène. On va discuter, mais on va faire comme les arts martiaux traditionnels ont toujours fait. »

Le Québécois retournera au Vietnam en janvier pour prendre sa revanche face à un rival qui l’a battu dans un combat de rue en 2009.

« J’ai fini par le piéger, ç'a pris huit ans! Je me croise les doigts pour pouvoir finir ce chapitre-là. Je ne veux pas me battre toute ma vie. C’est une période où je suis en train d’explorer pour me comprendre moi-même, pour perfectionner mon kung-fu et mon enseignement aussi. »