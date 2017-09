Julia Louis-Dreyfus souffre d'un cancer du sein

Sur Instagram, la vedette des séries Veep et Seinfeld, âgée de 56 ans, a souligné qu'une femme sur huit souffrirait d'un cancer du sein. « Aujourd'hui c'est moi. La bonne nouvelle est que j'ai la chance d'être entourée de ma famille et d'amis, ainsi qu'une fantastique assurance maladie grâce à mon association professionnelle. La mauvaise nouvelle est que toutes les femmes ne sont pas aussi chanceuses. Combattons tous les types de cancers et assurons-nous que tout le monde puisse bénéficier d'une assurance maladie. »

L'agent de Julia Louis-Dreyfus a confirmé la nouvelle de sa maladie. Il a aussi souligné qu'aucune autre information sur sa maladie ne serait transmise. Il a ajouté que la comédienne remerciait les nombreuses personnes qui lui ont apporté leur soutien et leurs souhaits.

La comédienne vient de gagner son sixième prix Emmy de suite pour son rôle de Selina Meyer dans Veep, un record. Elle a remporté huit prix Emmy dans sa carrière.

Julia Louis-Dreyfus dans la télésérie « Veep » Photo : Associated Press/Patrick Harbron

Julia Louis-Dreyfus a toujours milité, notamment pour les femmes. Sur la photo de son compte Twitter, elle porte une tuque rose avec des oreilles de chat qui est un symbole de l'opposition au président américain Donald Trump.

La comédienne n'est pas la seule personnalité à dévoiler souffrir d'un cancer. Sheryl Crow, Cynthia Nixon et Shannen Doherty en ont aussi parlé. Cette dernière, guérie, a publié de nombreuses photos sur son compte Instagram.

En 2013, Angelina Jolie a révélé qu'elle avait eu une double mastectomie préventive afin de prévenir un risque très élevé de cancer du sein et des ovaires.