« Il y a toujours des occasions » - Lance Stroll

Le meilleur exemple, selon le pilote québécois, est sa course dans les rues de Singapour.

« Ce circuit ne nous convenait pas, a-t-il rappelé aux journalistes présents dans le paddock de Sepang, jeudi. Beaucoup d’appui, peu de lignes droites et on est allés chercher quelques points avec la 8e place. »

« C’est ce qu’on doit retenir pour le reste de la saison, un week-end n’est pas terminé le samedi. Même si on ne performe pas bien le samedi, il y a toujours des opportunités le dimanche », a-t-il poursuivi.

L'équipe Williams a fait basculer ses efforts sur le programme de 2018. La FW40 a montré ses faiblesses, et elle les gardera jusqu'à la fin de la campagne.

« On peut encore faire des ajustements pour améliorer son comportement, a dit Stroll. Sur les circuits à faible appui, ça va, pour les autres, je crois qu’on peut faire mieux. Je reste optimiste. »

« Mais la voiture est très capricieuse, et c’est facile de faire une erreur, a-t-il ajouté. Le potentiel est là, mais c’est tellement, tellement difficile de l’exploiter. »

Claire Williams est consciente des limites de la voiture et a demandé à ses pilotes de se concentrer à conserver la 5e position au classement des constructeurs.

« Le circuit de Sepang n’est pas le meilleur circuit pour notre voiture, a prévenu Stroll. Donc, le plus sage est de n’avoir aucune attente et de voir d’où on part. »

« Si nous sommes encore au 5e rang, c’est que Felipe [Massa] et moi savons ce que nous avons à faire pour aider l’équipe, a expliqué le pilote canadien. C’est d’aller chercher des points quand l’occasion se présente. »

L'équipe Williams désire maintenir son emprise sur le 5e rang du classement des constructeurs, mais n'a que 7 points d'avance sur Toro Rosso et 17 sur Renault, qui représente aussi une menace pour l'équipe britannique.

Compte tenu du décalage horaire entre l'Est du Canada et la Malaisie, la première séance d'essais libres a lieu jeudi soir à 23 h (HNE).