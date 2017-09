Lors du week-end de course à Montréal fin juillet, le président de la série l'avait confirmé.

« J’annonce que nous avons invité Patrick Carpentier à faire des essais avec nous au mois d’octobre à Valence, avait alors dit Alejandro Agag. Après ces essais, on verra si une équipe voudra le prendre pour le championnat. »

En entrevue à Radio-Canada, jeudi, le pilote québécois a révélé comment il a fini par accepter l'invitation.

« La première fois qu'ils m'ont demandé, j'ai refusé, car je suis passé à autre chose dans ma vie. J'ai des projets, mais ils sont revenus à la charge. Ça inclut Jean Todt (le président de la FIA) et Alejandro Agag (le président de la série). »

« À ce moment-là, je me disais : "Mouais..." J'ai parlé avec eux et, après discussion, ils m'ont dit : "Qu'est-ce que tu as à perdre? Va les faire, si ça ne marche pas, ça ne marche pas." J'ai dit : "OK. Je vais y aller." »

La série est avare d'informations au sujet de la visite de Carpentier. Elle est organisée pendant la première des trois jours d'essais officiels. Toutes les équipes seront présentes à cette séance de travail.

Ce que Radio-Canada a appris, c'est qu'il y a un seul volant disponible. La série ne veut pas dire dans quelle équipe. Il y a plusieurs pilotes invités, mais on ne sait pas combien. C'est donc à une confrontation (shoot-out) que Patrick Carpentier est convié.

Il ne sait même pas s'il tournera dans une voiture de la saison, ou dans un modèle de démonstration comme celui utilisé à Montréal pendant le week-end de course.

« On m'a dit que ce serait dans la voiture de la série, mentionne-t-il. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Et ce n'est pas long. C'est lundi sur l'heure du lunch pendant 30-40 minutes. Je ne sais pas exactement s'il y a quelque chose derrière ça. On va aller voir. Je me suis dit : "Why not (pourquoi pas)? La vie est trop courte." »

Contrairement au Grand Prix de F1, qui avait lieu sur un circuit urbain dans la partie portuaire de la ville, la formule E utilise pour ses essais le circuit routier en banlieue de Valence, utilisé notamment dans le championnat allemand DTM.

« Je n'ai jamais vu le circuit de ma vie, révèle le Québécois. J'ai une demi-heure pour m'y habituer. Au moins, il y a du dégagement, donc il y a une chance de continuer même si je fais une petite erreur. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Je suis assez réaliste. »

Comme dit le dicton : l'occasion fait le larron.

« Je n'ai pas vu l'Espagne encore. Je vais la voir rapidement, une journée. C'est comme aller prendre un verre de vin en Espagne puis redescendre chez moi », a-t-il conclu dans un éclat de rire.