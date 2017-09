Jay-Z et Jennifer Lopez, en concert-bénéfice pour Porto Rico

Le concert aura lieu le 17 octobre à Brooklyn et regroupera d'autres artistes, comme Daddy Yankee, co-interprète portoricain de Despacito, DJ Khaled, Cardi B, Joey Bada$$, Belly, Iggy Azalea et Vic Mensa.

L'annonce a été faite par Tidal, l'application d'écoute de musique en ligne lancée par Jay-Z.

Jennifer Lopez a fait un don de 1 million de dollars pour la reconstruction de Porto Rico et a encouragé les gens à aider cette île en publiant une vidéo sur Instagram. Elle avait aussi annoncé que son conjoint, l'ancienne vedette des Yankees de New York Alex Rodriguez, de même que son ex-mari, Marc Anthony, se joindraient à ses efforts, lors d'une conférence de presse en compagnie du gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

Ce territoire américain de 3,4 millions d'habitants est toujours sans électricité et le sera peut-être encore pour plusieurs mois.