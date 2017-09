Snoop Dogg investit dans une 2e firme ontarienne de cannabis

La firme torontoise Treillis, qui fournit un logiciel pour gérer l'inventaire des stocks de cannabis, a annoncé que la société de capital-risque du musicien arrive en tête de sa plus récente ronde de financement de 2 millions $.

La société Casa Verde Capital investit dans des entreprises qui appuient l'industrie du cannabis, mais qui ne touchent pas directement à la marijuana.

Cet investissement survient environ un an après la signature d'une entente entre Snoop Dogg, Tweed et sa société mère Canopy Growth. Cet accord accordait au producteur canadien de marijuana les droits exclusifs à certains contenus et marques détenus par une autre entreprise du rappeur, LBC Holdings.

Le fondateur et patron de Treillis, Pranav Sood, a dit que l'implication de Snoop Dogg rehaussera la visibilité de sa compagnie.