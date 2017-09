Muguruza en faveur d'une Coupe Laver version WTA

« Ce serait super, mais ça pourrait être compliqué de trouver quand le faire, a-t-elle expliqué en marge de sa qualification en quarts de finale du tournoi de Wuhan, en Chine.

« Quoi que vous vouliez faire avec notre calendrier, ce sera très dur », a-t-elle affirmé.

L'Espagnole de 23 ans a indiqué qu'elle avait vu des images de la victoire de l'équipe européenne le week-end dernier à Prague.

Également interrogée sur le sujet, Caroline Wozniacki s'est elle aussi montrée sceptique.

« Si une compétition version WTA voyait le jour, il faudrait que tout le monde soit réuni pour jouer cette semaine-là, et ne pas partir sur un autre tournoi, a estimé la Danoise. Donc, je ne suis pas sûre que ça marcherait. »

Mercredi, la Polonaise Agnieszka Radwanska a rappelé que les joueuses étaient particulièrement fatiguées à cette époque de l'année.

Sur le même sujet : - Roger Federer et l'Europe remportent la Coupe Laver

La Coupe Laver a été créée en hommage à l'ancien champion australien, dernier vainqueur du grand chelem en 1969.

Six joueurs européens ont affronté six autres représentant le « reste du monde ». L'équipe victorieuse doit avoir marqué au moins 13 points après 3 journées de compétitions avec trois simples et un double par jour.

Pour la première édition, l'Europe avait comme capitaine Björn Borg, tandis que la sélection du « reste du monde », qui comprenait le Canadien Denis Shapovalov, recevait les conseils de John McEnroe.

La prochaine édition est programmée du 21 au 23 septembre 2018, à Chicago, aux États-Unis.