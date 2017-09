L’Impact s’incline et glisse au classement

Un texte d’Antoine Deshaies

La défaite de l’Impact (11-14-6), combinée au match nul des Red Bulls à New York contre DC United, place maintenant la troupe de Mauro Biello à quatre points du dernier rang donnant accès aux éliminatoires.

Il ne reste que trois matchs à la saison pour remonter cette pente vertigineuse. Un scénario himalayen s’il en est un, surtout que New York a un match de plus à disputer.

« Ce soir, c'était insuffisant, a sèchement analysé l’entraîneur-chef Mauro Biello. Ils nous ont dominés physiquement et techniquement. C’est une performance très décevante devant nos partisans. C’est inacceptable. »

Jack Harrison a été l’unique buteur du match à la 29e minute. En combinaison avec Rodney Wallace, Harrison a eu le champ libre derrière la défense de l’Impact pour déjouer Bush d’un tir dans la partie supérieure.

D’ailleurs, sans le brio d’Evan Bush, la correction aurait été beaucoup plus sévère. Le gardien américain s’est surpassé et s’est notamment dressé contre David Villa à la 73e minute.

Faute de mieux, il a logiquement été désigné joueur du match pour l’Impact.

Les New-Yorkais ont souvent fait preuve de maladresse dans la surface montréalaise. On a compté une demi-douzaine d’occasions nettes de marquer pour New York.

Dans le camp montréalais, le défenseur Laurent Ciman a été le plus remuant des siens avec deux des trois tirs cadrés de l’équipe. Dur de gagner avec si peu d’envie.

Ses partenaires en défense, Kyle Fisher et Victor Cabrera, ont connu une soirée très difficile. L’Argentin a même été remplacé dès la demie.

La triste lucidité du capitaine

Au sifflet final, Patrice Bernier s’est offert un lent tour de terrain pour saluer les rares partisans encore présents en tribunes. Le capitaine accrochera ses crampons à la fin de la saison.

À moins d’un coup de barre, ce sera dans trois petits matchs. Il le sait que le prochain match à domicile, le 22 octobre, pourrait bien être son dernier.

« Oui je suis triste, a confié le capitaine. Ce n’est pas comme ça que je voulais que ça se termine. »

Commentaires de Patrice Bernier

Bernier est entré dans le match après l’heure de jeu. Son énergie n’a pas suffi à réveiller l’Impact.

« On n’avait pas de jeu, pas d’intensité, pas de cohésion, a énuméré Bernier. Tu ne peux pas gagner quand tu n’es pas déterminé à battre ton adversaire lors des duels. On a laissé tomber Mauro Biello, on a laissé tomber le club et on a laissé tomber les partisans. Ce n’est pas un problème de talent. »

Est-ce qu’une partie de l’équipe a baissé les bras ? Les rares joueurs qui ont affronté les micros des journalistes n’ont pas contredit l’hypothèse.

« Si certains ont abandonné, ils doivent le dire, a dit Bernier. On n’avait pas de vie sur le terrain. Peut-être que des gars manquent de confiance. Assurément, on n’est pas sur la même longueur d’onde. »

« Il y a des divisions ethniques naturelles dans le vestiaire, mais ça n’a jamais posé de problème, a confié Evan Bush. Mais si on n’est pas un groupe uni sur le terrain, ça, c’est un problème. Ce n’est pas chic en ce moment. »

« Les gars devront jouer pour leur poste lors des trois derniers matchs, a conclu Biello. Ceux qui veulent rester doivent travailler. »

L’éléphant Nesta dans la pièce

La journée de l’Impact a été marquée par une rumeur émanant de la grosse pomme. Un journaliste qui suit le New York City FC a affirmé sur Twitter qu’Alessandro Nesta remplacerait Mauro Biello à la barre de l’équipe la saison prochaine.

L’Impact n’a pas commenté l’information. En point de presse, Biello a contourné la question.

« Les rumeurs font partie du métier, a exprimé Biello sans grande conviction. C’est une distraction sans plus. Je dois me concentrer sur mon travail. C’est tout ce que je peux faire. Je suis responsable des performances de l’équipe »

Commentaires de Mauro Biello

Dans le vestiaire, le gardien Evan Bush a affirmé devant les journalistes ne pas être au courant de la rumeur.

L'Impact mettra fin à une séquence de 5 matchs en 15 jours en rendant visite aux Rapids du Colorado, samedi.

L’équipe aura ensuite une pause d’une semaine avant de disputer les deux derniers matchs de la saison.

Des matchs qui pourraient n’avoir aucune incidence au classement. On est proche de l’agonie.