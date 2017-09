Radio-Canada lance Muse, une radio numérique consacrée à la musique classique

Marc Hervieux se joindra à l’équipe d’animateurs de Muse d’ici le 23 octobre prochain. Frédéric Trudel, Frédéric Cardin, Marc-André Doran et Jacques Kuba Séguin feront aussi partie de l’équipe d’animateurs.

Cette nouvelle chaîne viendra compléter l’offre de l’antenne principale d’ICI Musique et présentera principalement des artistes canadiens en musique classique. Muse proposera aussi des contenus musicaux en lien avec l'actualité du monde classique.

Il s’agit pour Radio-Canada d’un retour à une chaîne dédiée à la musique classique.

Le logo de la nouvelle chaîne Muse Photo : Radio-Canada/g-stockstudio

La nouvelle chaîne prévoit offrir quatre émissions. En semaine dès 8 h 30, À chacun sa muse offrira des panoramas musicaux dynamiques, divertissants et harmonieux. À 11 h, l’émission Dans l’atelier de… permettra de plonger dans l'univers d'un compositeur ou d'un artiste et de souligner les nouvelles parutions des interprètes d'ici et d'ailleurs. Par exemple, la première semaine s’ouvrira avec une série d’émissions sur le pianiste canadien Glenn Gould, dont on soulignera le 85e anniversaire de naissance.

Le samedi midi, L’art lyrique fera une place aux plus belles voix de notre temps, de l'opéra en passant par la mélodie et la musique sacrée. À 13 h, Samedi à l’opéra sera un complément à la programmation de l’émission Place à l’opéra de Sylvia L’Écuyer.

Certaines émissions d’ICI Musique seront aussi diffusées sur Muse. L’émission du matin Quand le jour se lève avec François Lemay, sera prolongée sur Muse jusqu’à 8 h 30. Toute une musique avec Marie-Christine Trottier sera en reprise sur la nouvelle chaîne. Café, Mozart et compagnie et De tout chœur avec vous avec Isabelle Poulin, Dans les carnets d’Alain Lefèvre et Place à l’opéra avec Sylvia L’Écuyer seront aussi diffusées sur Muse.

Rappelons qu’en 2004, la Chaîne culturelle radio de Radio-Canada est devenue une chaîne entièrement musicale qui a pris le nom d’Espace musique. En 2013, Espace musique a pris le nom d’ICI Musique.