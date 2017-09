Un dernier camp d'entraînement pour les soeurs Dufour-Lapointe avant les Jeux de Pyeongchang

Un texte de Meeker Guerrier

Bien qu'elles soient constamment associées les unes aux autres, Chloé affirme d'ailleurs qu'elles viennent effectivement en paquet de trois, elles ont des objectifs précis, spécifiques à chacune. Chacune établit avec son entraîneur un plan et des points à améliorer.

On s’entraine ensemble, mais on a des missions différentes. La skieuse Maxime Dufour-Lapointe

Justement, une seule d’entre elles, Justine, est présentement qualifiée pour les prochains Jeux olympiques. La prochaine saison qui s’amorcera en décembre est donc cruciale pour Chloé et Maxime. Cependant, la pression ne les étouffe pas.

Pour les sœurs Dufour-Lapointe, la route vers les Jeux de Pyeongchang a débuté il y a quatre ans.

« C’est un plan de match rodé au quart de tour. On connaît l’heure à laquelle on va compétitionner à Pyeongchang depuis deux ans », a indiqué Justine Dufour-Lapointe.

Comment vivent-elles avec l’attention médiatique qu’elles ont depuis les Jeux de Sotchi?

Elles en sont reconnaissantes puisque ce ne sont pas tous les athlètes qui ont cette visibilité entre les Jeux. Toutefois, pour elles, tous les athlètes devraient bénéficier d’une vitrine comme la leur pour faire valoir leur sport, mais aussi les saines habitudes de vie et les valeurs inhérentes au sport.

« Le sport apporte tellement de belles valeurs à la jeunesse. Tout le monde regarde les Jeux pour être inspiré. Ce qui touche les Jeux, c’est que peu importe d’où tu viens, ça n’a aucune importance, tout le monde est là pour souligner l’excellence », a déclaré Maxime Dufour-Lapointe.

Pourtant Justine, Chloé et Maxime ne se perçoivent pas nécessairement comme des modèles pour la jeunesse. Elles comprennent leur rôle et tentent de redonner à la communauté. Leur engagement se veut également un reflet de ce qu’elles vivent à travers le sport.

Le travail, la détermination, le dépassement de soi, autant de qualités requises pour réussir dans le sport, mais également dans l’action sociale. Les sœurs Dufour-Lapointe se disent inspirées tout autant qu’elles peuvent être inspirantes pour les jeunes.

Si elles n’ont pas encore la certitude de se présenter aux Jeux de Pyeongchang ensemble, elles continuent de se préparer en famille, ce qui atténue les effets de l’éloignement du foyer. Tous les efforts sont déployés pour poursuivre l’aventure olympique en tant que trio.

D’ici leur départ, la semaine prochaine, elles ont trouvé le temps de se présenter au lancement de la 9e édition Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées dont elles sont les porte-paroles.

« Ce sont des enfants qui amassent de l’argent pour des enfants [pour le Centre d’excellence en traumatologie du CHU Sainte-Justine, NDLR] et on se voyait dans cette cause. C’était important pour nous de faire rayonner cette cause auprès du grand public », a admis Maxime Dufour-Lapointe.

Pour cette dernière apparition publique avant leur départ, que peut-on souhaiter aux sœurs Dufour-Lapointe outre une participation de tous les membres du trio aux Jeux olympiques?

« Tout simplement la santé », a soutenu Chloé Dufour-Lapointe.