Le théâtre parisien de Gilbert Rozon ouvre ses portes

Comme si l’année 2017 n’avait pas déjà été assez remplie pour lui… En plus de l’organisation des festivités liées au 375e anniversaire de Montréal et de l’expansion du Festival Juste pour rire, Gilbert Rozon a ajouté une lourde pression sur ses épaules, qui plus est, à l’étranger. « Je suis un peu écartelé », a-t-il avoué en évoquant ces différents projets en entrevue avec Catherine Perrin à Médium large.

Situé au sein d’un centre commercial du 13e arrondissement de Paris, le nouveau complexe comprend deux salles, dont une de 900 places, un restaurant et un studio de télévision. Le 13ème Art a pris la place d’un cinéma qui avait fermé ses portes en 2006. La mairie d’arrondissement, portée par la pression d’amoureux de la culture, avait exigé que les propriétaires de l'immeuble, une société britannique, confient les locaux à un projet artistique.

Vue de la scène au terme du premier spectacle présenté au 13ème Art, à Paris, le 26 septembre Photo : facebook.com/TheatreLe13emeArt/

Gilbert Rozon ne tarit pas d’éloges sur son nouveau bébé qu’il a mis au monde avec Olivier Peyronnaud, directeur de Juste pour rire France et désormais directeur artistique du théâtre. « C’est un théâtre qui est confortable, il y a de la place pour les jambes. Le rapport scène-public est parfait. […] Même si vous êtes au dernier rang, vous avez la scène dans vos mains », explique-t-il.

Une aventure amorcée après les attentats

La décision finale de se lancer dans cette aventure avait été prise par le conseil d’administration de Juste pour rire le 16 novembre 2015, soit trois jours après l’attentat terroriste au Bataclan, célèbre salle de spectacles à Paris.

Il n’y avait pas foule au portillon pour [s’occuper de] théâtres, et même ceux déjà existants demandaient de l’aide à l’État français, car ils étaient tous en péril. C’est à ce moment-là qu’on a décidé d’y aller, en se disant qu’à un moment donné, ça allait revenir, que ça n’allait pas rester noir comme ça tout le temps. Gilbert Rozon

Le 13ème Art accueillera des humoristes, des concerts, des pièces de théâtre ou encore des projections de film. La troupe du Cirque Éloize y est attendue en octobre, tout comment le festival Zoofest et Rachid Badouri.

Depardieu pour commencer

Après la soirée d'ouverture de mardi où se sont succédé plusieurs humoristes, le premier spectacle programmé officiellement par l’équipe du 13ème Art aura lieu jeudi, avec en tête d’affiche l’une des plus grandes vedettes françaises. Pendant deux soirs, accompagné par l’Orchestre philharmonique de Prague, Gérard Depardieu y présente le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns.