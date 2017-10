Kim Boutin et le Canada se distinguent encore à Budapest

La Québécoise a terminé 2e de la finale A du 1000 m en plus de recevoir une médaille pour sa contribution, en préliminaires, à la victoire des Canadiennes au relais 3000 m.

Comme la veille au 1500 m, c'est la Sud-Coréenne Choi Min-jeong qui s'est imposée devant Boutin. La Britannique Elise Christie a obtenu le bronze.

La Saguenéenne Valérie Maltais a remporté la finale B en solitaire en raison d'une collision entre les Néerlandaises Yara van Kerkhof et Suzanne Schulting. Cette dernière a reçu une pénalité pour cet accrochage. La Russe Ekaterina Efremenkova, loin derrière ses trois adversaires jusque-là, en a profité pour se faufiler au 2e rang.

Deux médailles canadiennes au relais

Coincés au 3e rang derrière les Chinois et les Japonais à la mi-course, les Canadiens ont réussi une spectaculaire remontée pour décrocher l'or par 5 petits millièmes de seconde au relais 5000 m.

Les Canadiens gagnent la médaille d'or au relais 5000 m à Budapest. #ISU @SSC_PVC pic.twitter.com/OleHEd4mLK — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 1 octobre 2017

Au terme de cette époustouflante finale, François et Charles Hamelin, Charle Cournoyer, Samuel Girard et Pascal Dion sont montés sur la plus haute marche du podium.

Leurs collègues féminines ont pour leur part obtenu l'argent au relais 3000 m après avoir mené la course pendant 13 tours. Les Sud-Coréennes ont gagné l'or, tandis que les Russes se sont contentées du bronze.

Valérie Maltais, Marianne St-Gelais, Kasandra Bradette et Jamie Macdonald ont défendu l'unifolié en finale.

Malchance pour Cournoyer en finale du 1000 m

Seul Canadien qualifié pour la finale A du 1000 m, Charle Cournoyer s'est classé au 4e rang sur un improbable coup du sort. Cournoyer n'était qu'à quelques enjambées d'une médaille de bronze lorsqu'il a chuté dans le dernier virage.

Malchance pour Charle Cournoyer, 4e de la finale A du 1000 m #ISU @SSC_PVC pic.twitter.com/aq9hpcOr3M — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 1 octobre 2017

Les Coréens Lim Hyo-jun et Hwang Dae-heon sont montés sur les deux premières marches du podium. Le Chinois Han Tianyu a profité de la malchance de Cournoyer pour s'emparer du bronze.

Le parcours de Charles Hamelin et de Samuel Girard s'est interrompu en demi-finales et en quarts de finale, respectivement.