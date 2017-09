Kim Boutin décroche l'argent au 1500 m à Budapest

Sa compatriote Valérie Maltais s'est classée en 5e position sur cette distance.

Marianne St-Gelais a pris part à la finale A du 500 m, mais n'est pas parvenue à monter sur le podium. Elle s'est contentée d'une 4e place.

Jamie MacDonald participait à la finale B du 1500 m et du 500 m. Elle a conclu au 2e rang dans les deux cas et termine 8e au total du 1500 m et 6e du 500 m.

Du côté des hommes, Samuel Girard a gagné la finale B du 1500 m et du 500 m, ce qui lui procure respectivement la 7e et 5e place sur ces distances.

Charles Hamelin et Charle Cournoyer ont chacun obtenu une pénalité en demi-finale du 1500 m et n'ont pas accédé à la finale.

Hamelin n'a pas réussi à se qualifier pour la demi-finale du 500 m.

Les finales du 1000 m et des relais se tiendront dimanche.