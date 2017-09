Simon Boulerice : « Je ne recherche qu'une chose, l'unicité »

À 35 ans, le jeune écrivain, dramaturge, poète, comédien, metteur en scène et chroniqueur à la radio de Radio-Canada a déjà une œuvre consistante à son actif : une trentaine de publications en moins de 10 ans.

Écrire dans la joie

Loin du cliché de l'écrivain torturé, Simon Boulerice, qui ne consomme ni thé, ni café, ni alcool, se dit « fier de n'être pas tributaire de la douleur pour écrire. »

J’ai l’habitude d’écrire dans la joie, et je souhaite prolonger ça. Simon Boulerice

Découvrir de nouveaux univers

S'il a accepté de siéger dans le jury du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2018 aux côtés de Virginia Pésémapéo Bordeleau et de Claudia Larochelle, c'est parce qu'il « aime découvrir de nouveaux auteurs et de nouveaux univers. » Il ajoute avec humour : « Après, je peux me vanter – oui, de manière ostentatoire – de lire des auteurs méconnus. Ça impressionne toujours beaucoup dans un souper. »

La nouvelle ou l'art du hors-d’œuvre

Simon Boulerice aime les nouvelles. Pour expliquer son attrait particulier pour ce genre littéraire, il établit un parallèle entre celui-ci et ses habitudes culinaires.

Plutôt que de me prendre un repas complet au buffet, je préfère remplir mon assiette d’amuse-gueules variés. J’adore cette diversité et cette orfèvrerie du petit. Lire des nouvelles, c’est pareil pour moi. C’est choisir une myriade de délicieux petits hors-d’œuvre, plutôt que le gros gigot (le roman, genre). Simon Boulerice

Comment aiguiser son appétit de juge? Quand on lui demande s'il aurait un conseil pour les auteures et auteurs qui souhaitent soumettre un texte au Prix de la nouvelle Radio-Canada 2018, il répond : « Surtout pas! »

J’aime une voix personnelle, un souffle différent, une parole inédite. Quand ce n’est pas dans le style, c’est dans l’angle nouveau. La manière rafraîchissante d’aborder un territoire commun. Simon Boulerice

En somme, il ne recherche qu'une chose : l'unicité.

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours. Les inscriptions sont en cours pour le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2018. Envoyez-nous vos textes d'ici le 31 octobre 2017.