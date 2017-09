Kit Harington s’est fiancé à son ancienne partenaire dans Game of Thrones

Les fiançailles ont été annoncées mercredi dans le quotidien The Times of London. On ne connaît pas, pour l’heure, la date du mariage.

Le couple s’est formé en 2011 alors qu’au même moment, Jon Snow tombait sous le charme de la sauvage Ygritte, jouée par Rose Leslie. L’histoire d’amour entre les personnages s'est terminée tragiquement lors de la saison 4 quand, au cours d’une bataille, la jeune femme, atteinte par une flèche, est morte dans les bras de son bien-aimé.

La phrase « You know nothing, Jon Snow » (Tu ne sais rien, Jon Snow), prononcée par Ygritte, est devenue l’une des répliques les plus connues de la série.

La romance entre les comédiens s’est pour sa part poursuivie après le tournage. « Si vous êtes déjà attiré par quelqu’un, que les personnages que vous jouez le sont aussi, ça devient très facile de tomber amoureux », avait expliqué Kit Harington dans une entrevue au magazine Vogue, l’an passé.